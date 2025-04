Miriam Cruz regresa a Panamá para un concierto en el Figali Convention Center

La merenguera Miriam Cruz continúa conquistando al público de todo el continente con su talento y energía única.

Este 12 de abril de 2025, la reconocida artista se presentará en el Figali Convention Center de Panamá, un recinto de gran capacidad que albergará hasta 10,000 personas para disfrutar de una noche inolvidable de merengue y alegría.

Con más de tres décadas de carrera, Miriam Cruz es considerada una de las figuras más emblemáticas de la música latina y del merengue. Su estilo único y su carisma en el escenario han conquistado a generaciones enteras de fans, y esta presentación promete ser otro hito en su exitosa carrera.

"Es un honor volver a Panamá, un país con el que siempre he tenido una conexión especial. Mis fans panameños me han apoyado desde mis primeros años de carrera y siempre he sentido su cariño. Este 12 de abril será una noche mágica, llena de energía, ritmo y mucha alegría. ¡Los espero con los brazos abiertos!" expresó Miriam Cruz sobre su esperado regreso al país.

El Figali Convention Center, un reconocido centro de eventos, será el escenario ideal para esta gran presentación, que contará con los éxitos más populares de la cantante, como La loba, Es cosa de él, La carnada y Te propongo, entre otros.

Los fans de Panamá podrán disfrutar de una noche llena de música, baile y la vibrante esencia del merengue.

Miriam Cruz ha sido una defensora y una de las artistas más importantes del merengue a lo largo de su carrera, ayudando a mantener vivo este género musical que sigue siendo uno de los favoritos en América Latina.

A través de sus canciones, ha logrado una sólida conexión con su público, ganando su lugar como una de las máximas exponentes de la música tropical.

Gira

Este concierto en Panamá es parte de su gira internacional, que recientemente la llevó a Lima, Perú, donde ofreció una presentación en el Estadio de San Marcos ante 32,000 personas, reafirmando su posición como una de las artistas más queridas y respetadas en la música latina.