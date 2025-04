¿Cómo han evolucionado los programas meridianos en la República Dominicana?

Durante las décadas de los años 80, 90 y los primeros años de la presente, los programas meridianos de la televisión nacional formaron parte de la vida cotidiana de los dominicanos.

Un estilo de vida distinto al actual permitía el disfrute de un contenido cultural variado, protagonizado por solistas, orquestas, comedias y segmentos de actualidad noticiosa.

Las nuevas tendencias tecnológicas, así como los cambios en los hábitos de consumo de estos contenidos, obligaron a sus productores y a los ejecutivos de los canales de televisión a modificarlos o, en su defecto, sacarlos de sus respectivas programaciones.

La historia de este tipo de propuestas televisivas comenzó el 1 de agosto de 1952, con la llegada de la televisión y la transmisión del primer programa meridiano de entretenimiento a través de La Voz Dominicana, hoy Corporación Estatal de Radio y Televisión, canal 4.

Este programa fue presentado por la locutora María Cristina Camilo, quien se convirtió en la primera mujer dominicana en asumir ese rol en la pantalla chica.

La producción del cuadro de comedias de la televisora estatal abrió la programación con la serie cómica "Romance campesino", protagonizada por los personajes Felipa y Macario, interpretados por la actriz Toña Colón y el actor Luis Mercedes Miches.

El canal 4, una iniciativa del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, desarrollada por su hermano José Arismendy Trujillo Molina, se convirtió en poco tiempo en una escuela de talento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/romance3-0daeda95.jpg Romance campesino" se emitía por Radio Televisión Dominicana.

La programación del canal oficial, años más tarde, desempeñó un papel trascendental en la industria del entretenimiento.

Evolución

El contenido de la televisión meridiana, que años más tarde se convertiría en uno de los escenarios vitales para la promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, experimentó cambios trascendentales, no solo para los artistas, sino también para presentadores, técnicos y empleados de los canales.

A partir de los años 70, la programación meridiana de los canales de televisión se convirtió en un gran aliado para el talento nacional e internacional.

Empresarios que apostaron al desarrollo, como Pedro Bonilla (Rahintel, canal 7), José Armando Bermúdez Madera (fundador de Color Visión, primer canal a color en el país) y Waldo Pons (fundador de Telesistema), entre otros, contribuyeron a este crecimiento.

Cuadros de comedias, música, noticias y otras propuestas contribuyeron a la formación de la sociedad dominicana a través de un formato que prácticamente ha desaparecido de la parrilla de programación de la televisión nacional.

Revolución

El 28 de febrero de 1959 comenzó sus transmisiones Rahintel , canal 7, siendo el primer canal privado de la República Dominicana bajo la dirección del ingeniero Pedro Bonilla .

, canal 7, siendo el primer de la República Dominicana bajo la dirección del ingeniero . La señal de Rahintel (hoy Antena 7) fue un gran avance y desafío para la comunicación de la época, ya que innovaron con los avances tecnológicos en la infraestructura para la transmisión de contenidos televisivos.

(hoy Antena 7) fue un gran avance y desafío para la comunicación de la época, ya que con los en la infraestructura para la televisivos. Rahintel se convirtió en una televisora para el equilibrio y, de alguna manera, sentó las bases para una mayor libertad de expresión.

La hora del moro

Con la experiencia que había acumulado en el canal estatal y con el respaldo de Pedro Bonilla, el maestro Rafael Solano y el publicista y locutor Nobel Alfonso, crearon el programa meridiano "La hora del moro", un refugio para jóvenes talentos que, con el tiempo, demostraron su calidad en diversas facetas.

Entre otras figuras relevantes que se desarrollaron allí figuran Aníbal de Peña, Fernando Casado, Horacio Pichardo, Niní Cáffaro, Julio César Defilló, Arístides Incháustegui, Los Olmeños, Luchy Vicioso, Freddy Beras-Goico y Cecilia García.

El maestro Rafael Solano, responsable de la proyección de grandes talentos en el país, no solo a través de "La hora del moro", sino también mediante los diferentes festivales que impulsó, recuerda con agrado su incursión en la televisión a través del referido programa.

"Bueno, yo te digo que lo que sucedió con "La hora del moro" no estaba en la mente de Pepe (Pedro) Bonilla, que era el dueño de la emisora. Él quería hacerlo, pero todo el mundo tenía miedo de Petán (José Arismendy Trujillo), porque Petán se creía que era el dueño de todo lo que fuera radio. Entonces Trujillo, en la mayoría de los actos, le gustaba coger el micrófono y ponerse a inventar conversaciones.

En ese tiempo, no trabajar en La Voz Dominicana era como estar en la calle, no estaba haciendo nada, porque había que trabajar ahí.

"Pero yo poco a poco fui conociendo gente, la gente misma me ayudaba y me llamaba: ´Mira, vete a tal sitio, que yo estaba allá y oí un tipo cantando, canta bien, oye, los dos´".

Agregó: "Y yo haciendo, oyendo gente, ahí viene Fernando Casado, ahí está Nini Cáffaro, Cuqui Defilló, entre otros. Rahintel acogió a mucha gente: técnicos, locutores, creativos y artistas. Así comenzamos".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/12/imagen-rafael-solano-1----felix-leon-12.jpg El maestro Rafael Solano. (ARCHIVO/DL)

Con el tiempo, el programa tenía una audiencia muy buena, muy grande durante muchos años. "La hora del moro" tuvo un impacto extraordinario en el público. Rahintel le disputaba el horario a Radio Televisión Dominicana (antigua Voz Dominicana).

En 1970, el maestro Solano recibió una propuesta para ir a trabajar en el canal oficial en donde continuó como artista.

El autor, entre otros éxitos de "Por amor", hoy lamenta que los formatos parecidos al que hacía en "La hora del moro" han ido desapareciendo.

El show del mediodía

Es el programa más longevo de la televisión dominicana. Comenzó en Radio Televisión Dominicana, liderado por Mac Cordero y José Joaquín Pérez.

Desde sus inicios, acogió a artistas dominicanos y extranjeros. Cuando Mac Cordero le vendió el programa al creativo José Augusto Thomén, la oferta dio un gran salto, ya que allí comenzó una nueva etapa de la mano de quien posteriormente se convertiría en el presentador por excelencia de la televisión dominicana: Yaqui Núñez del Risco.

Del canal 4, el programa se instaló en Color Visión, y allí se convirtió en una tribuna social, así como para la expresión del talento.

Con la radio como competencia, la televisión del mediodía era un "toque de queda". Las familias almorzaban escuchando o viendo "El show del mediodía".

Entre otros, Freddy Beras-Goico, Felipe Polanco, Cuquín Victoria, Jorge Taveras, Roberto Salcedo, Cecilia García, Luchy Vicioso, María Rosa Almánzar, Zoila Luna, Daniel Díaz Alejo, Luisito Martí, Anthony Ríos, Niní Cáffaro, Rafael Solano, Johnny Ventura, Milly Quezada, Raphael, o José José, proyectaron su talento desde esa plataforma.

Un nuevo paradigma

"El show del mediodía", que se transmite por Color Visión tiene hoy 57 años en el aire. Durante décadas, el hoy fenecido Augusto Guerrero fue su productor, y bajo su mando logró trascender con la complicidad de Yaqui Núñez del Risco y de su propietario José Augusto Thomén.

El contenido que ofrece la producción que lidera hoy Iván Ruiz no tiene nada que ver con sus orígenes, situación que atribuye a los cambios que ha experimentado la televisión luego de la aparición de las nuevas plataformas digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/imagen-ivan-ruiz-f18dfa89.jpg Iván Ruiz, productor del Show del mediodía.

"Cambió el público que estaba a esa hora en su casa y cambiaron las necesidades de la gente de informarse. Y, obviamente, la implementación de las plataformas y las redes también generaron, de alguna manera, que tuviese que producirse un cambio indefectible en el formato y en la forma de producir los contenidos meridianos", compartió Iván Ruiz sobre el tema.

"El show del mediodía" arranca cuando Mac Cordero y José Joaquín Pérez traen ese formato, que ya lo había introducido en Puerto Rico Paquito Cordero con El show del mediodía allá, el show de las 12 que hacía Luis Vigoró.

"O sea, esos formatos vienen de Puerto Rico, que eran fundamentalmente al mediodía con una pequeña pizca de información, pero fundamentalmente con música y humor. Eso era lo que la gente digería al mediodía. Y lo que dio mucho resultado, porque "El show del mediodía", a partir de su entrada, lo enfrentaron más de 30 programas que pasaron a mejor vida".

Y agregó: "Cuando yo llego la primera vez en el 2007, estaba todavía esquematizado eso. Pero a mí me llaman porque el programa entra en una pequeña crisis, y yo digo: hay que empezar a hacer cambios. Ahí me invento lo del ping pong, llevar artistas en otra onda, e introduzco Jaque mate, que era un segmento extraído del formato exitoso de El gobierno de la mañana, donde yo tenía tres comentaristas que representaban los tres principales partidos en ese momento, el PRD, el Partido Reformista y el PLD. Pero duro muy poco ahí".

Ruiz recuerda que cuando regresó al programa, en 2010, ya veía que las tendencias empezaban a cambiar.

"Eran los comienzos de Netflix. Ya en el 2011-2012, veo que mis hijas adolescentes no quieren ver mucho cable, sino que se van a la computadora. También empiezo a analizar que cuando llevo orquestas los ratings no me suben nada, me bajan.

¿Qué está pasando? Me digo que estamos en la era de la información y hay que darle una vuelta. Pero no logro completar lo que quiero porque no me dejan, y por eso renuncio en el 2012", cuenta.

Tendencia

"La historia te la empiezo a hacer a partir del 2014, cuando las reglas de juego las puse yo. Y ahí fue donde cambió todo hacia la telerrealidad. El tema que tiene que ver con el rating, como bien apuntas, lo que pasa es que hoy día no solamente compito con los programas similares que están en otros canales, ahora mi competencia son las plataformas que se arriesgan a dar información al instante sin confirmar, que eso es algo que yo no negocio", sostuvo Ruiz.

Credibilidad

A nosotros nos llega mucha información, pero yo sacrifico una primicia por preservar la verdad, y eso es algo que nos ha dado mucho crédito, al igual que los medios tradicionales -como el mismo Diario Libre, El Listín Diario-, y por eso están situados donde están, por la credibilidad que generan".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/ceciclia-y-milton-3cd0b227.jpg Cecilia García y Milton Peláez (fallecido) en el Show del mediodía. (CAPTURA DE VIDEO.)

El referente

Con casi seis décadas, "El show del mediodía" ya forma parte de la banda sonora de la vida de muchos dominicanos, entre ellos artistas. Su marca se convirtió en un referente. De allí surgieron muchos talentos que posteriormente migraron a otros canales para, desde allí, impulsar sus propias propuestas al mediodía.

De una extensa lista de producciones meridianas o formatos similares surgieron SabroShow, liderado por el hoy fenecido artista Milton Peláez en Rahintel, Fiesta de Teleantillas, La super tarde, o El poder de las 12.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/la-hora-del-moro-d446733d.jpg El maestro Rafael Solano durante la realización de La hora del moro. (ARCHIVO)

"La chercha política"

Michael Miguel Holguín, destacado presentador y comentarista de televisión, defiende a capa y espada la propuesta que lidera en el Grupo Telemicro a través del programa "De extremo a extremo" desde hace 14 años.

El programa se mantiene innovando, pero nunca ha sacrificado la presentación de artistas nativos o extranjeros porque entiende como válido mantenerla para seguir ofreciendo cultura y entretenimiento al público.

Al referirse al tema del cambio de formato de algunos programas debido a las tendencias que han traído las plataformas digitales, Holguín reflexionó de esta manera:

"A mí me parece que los formatos en la televisión son cíclicos, son dialécticos, porque hubo un momento, diríamos los años 80 y 90, en que la televisión meridiana se nutría de las orquestas populares de la República. Pero apareció en el camino un elemento que le quitó liderazgo, le restó preponderancia a eso, que fue la chercha política, la comunicación interactiva"indicó el destacado animador.

"Recordar que en "La Z", con don Álvaro Arvelo, se politizaron los medios. De hecho, hasta este momento eso funciona."El show del mediodía" se nutrió de este formato de la chercha política que, por cierto, a la gente le gusta mucho, y se reposicionó con esa telerrealidad, esa teoría. Nosotros, los de "De extremo a extremo, mantuvimos el formato".

Aseguró que al Grupo Telemicro no le gusta mezclar la política con el espectáculo.

"Me parece que ese es el argumento. Nosotros hemos querido seguir con eso y creo que es válido, porque la República Dominicana tiene que saber que este es un país de entretenimiento. Nosotros no somos Alemania, que tiene una gran industria, ni Japón. Somos un país caribeño, tropical, que se fundamenta en la cultura del entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/michael-miguel-0fcf2153.jpg

"La televisión y los medios que van a trascender son los que pueden presentar un contenido de calidad" Miguel Miguel Holguín Animador y presentador de televisión “

Insistir en el contenido

"Independientemente de la tendencia que no favorece la comunicación de calidad, tenemos que seguir insistiendo, aunque no seamos hoy los favoritos, en una comunicación de calidad. Porque el desarrollo de un pueblo no puede estar dirigido por lo obsceno, por lo feo, por lo vulgar, por lo trivial, por lo torpe. No nos favorece. Tenemos que seguir insistiendo en el contenido", comenta.

Al destacar el abordaje del tema de la televisión, Michael Miguel considera que el futuro de la televisión depende del contenido en este mundo global.

"Para poder competir con países con tan buena formación como Colombia o la misma comunidad latina en EE.UU., así como Miami, España o el mundo global, hace falta calidad y contenido, independientemente de que la tendencia sea otra hoy. La televisión y los medios que van a trascender son los que pueden presentar un contenido de calidad".

Y recordó la labor trascendental de relevantes figuras de la televisión.

"Cuando sales a ese mercado a buscar trabajo, solo lo puedes lograr con calidad. No es verdad que con ese modelo vulgar, impronunciable, vas a trascender. Tú te puedes pegar un año, dos, tres, cuatro, cinco, pero don Freddy Beras-Goico es eterno. Yaqui Núñez del Risco, Cecilia García y todos esos gigantes de la comunicación dominicana pudieron trascender".

Apuntó: "En el caso de don Freddy, eternizarse por su calidad y su trascendencia. Por lo tanto, la apuesta por esos valores es permanente. No importa que la tendencia no te favorezca. Hoy sabemos que el mundo es dialéctico y hay maduras y hay verdes, pero lo que trasciende, lo que se queda, es la calidad", afirmó Michael Miguel.

Un formato insostenible

Alberto Bernabé es un destacado productor de televisión, cuya labor trascendió junto a Domingo Bautista y Michael Miguel.

Su trabajo lo acreditó y hoy lidera su propio programa meridiano a través de una red de plataformas que tiene como canal matriz a GET TV, canal 75. Bernabé es un promotor de las orquestas a través de la televisión y desarrolla una agenda de actividades artísticas en centros de diversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/bebeto-85c2145f.jpg Alberto Bernabé, productor y presentador.

"Hoy es imposible que un programa se mantenga solo de artistas porque las plataformas digitales han cambiado todo. Ellos entienden que subiendo un video y pagando por promoción en Instagram o YouTube ya no necesitan los medios de televisión tradicionales. Fíjate, los artistas se pegan aquí, y los que más se pegan nunca vuelven a la televisión. A ellos no les interesa prácticamente la televisión de ahora, muy poco. Solo algunos mantienen relaciones por respeto al medio, no por lo que tú significas, sino por relaciones de años. Eso es lo que se estila ahora".

La TV para los nuevos talentos

"Los nuevos artistas sí siguen viviendo de la televisión, buscando su espacio para que uno los apoye, así como algunos de música típica. Pero los bachateros, por ejemplo, han desaparecido del escenario", aeguró Alberto Bernabé.

Rememoró que antes, artistas como Fausto Rey, Luis Vargas, Raulín Rodríguez, incluso Chichí Peralta o Luis Miguel del Amargue, asistían a programas de televisión para actuar.

" Ahora ninguno de ellos hace televisión. Las plataformas digitales les funcionan más, aunque gasten más en ellas. Claro, tienen una retribución que, según ellos, justifica el gasto. Esa es la razón por la que antes iban y ahora no les interesa", comenta Bernabé.

El contenido de la televisión meridiana cambió. Plataformas digitales, nuevas tendencias de contenido y hábitos de vida de los ciudadanos de este tiempo han marcado el paso.

Sin embargo, la televisión, como medio de comunicación audiovisual, mantiene su liderazgo entre el público, lo que la mantiene como una vía efectiva para socializar contenido e impactar en la conducta humana.