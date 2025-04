Aplazan concierto de la violinista Danae Papamatthäou-Matschke por tragedia de discoteca Jet Set

La Embajada de Alemania en la República Dominicana, la Fundación Sinfonía y el Teatro Nacional Eduardo Brito han expresado su profunda consternación ante la trágica situación ocurrida en la madrugada de hoy en el centro de entretenimiento Jet Set.

Por lo tanto, en solidaridad con las víctimas, sus familias y toda la comunidad afectada por este lamentable suceso, el concierto programado con la violinista Danae Papamatthäou-Matschke para esta noche, martes 8 de abril, en la Sala Aída Bonnelly de Díaz, ha sido pospuesto para el sábado 12 de abril a las 6:00 p.m. en el mismo lugar.

"Nos unimos al duelo nacional, compartiendo el dolor que embarga a nuestro país en este momento tan difícil. Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestro compromiso con el respeto y la empatía en circunstancias tan dolorosas", han informado desde las redes sociales estas instituciones.

El próximo sábado 12 de abril Danae estará acompañada en el piano por su padre, el renombrado pianista de concierto y profesor de piano Uwe Matschke y el oboísta dominicano George Mateo, ganador de una beca para jóvenes instrumentistas orquestales 2025, otorgada por la Fundación Sinfonía.

Los músicos presentarán el Concerto in c Minor for violin, Oboe and orchestra, BWV 1060 de Johann Sebastian Bach, además de piezas de Franz Schubert (Austria), Yannis Constantinidis (Grecia) y Édouard Lalo (Francia).

Sobre la artista

Danae Papamatthäou-Matschke, quien toca un violín de Carlo Ferdinando Landolfi, Milán 1760, pertenece a la prometedora nueva generación de violinistas.

Nació en Atenas, Grecia y debutó a los 11 años en festivales de música griega. Pronto siguieron conciertos en ciudades alemanas, que recibieron críticos entusiastas.

Recibió su formación musical en Weimar, Alemania y Budapest, Hungría, participando con éxito en concursos internacionales en Alemania, Hungría e Italia.

Danae ha dado recitales en Alemania, EE.UU. y una gran variedad de países europeos. Trabajó como solista con varias orquestas sinfónicas en Grecia y Alemania y fue galardonada con el primer premio en numerosos concursos nacionales e internacionales y es una artista frecuente en festivales internacionales de música.

