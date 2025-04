El día que Rubby Pérez salvó la vida de un hombre tras un trágico accidente de tránsito

En una pasada entrevista televisiva (que ahora recorre las redes sociales) el reconocido artista dominicano Rubby Pérez revivió uno de los momentos más conmovedores y significativos de su vida, ocurrido el 27 de noviembre de 2005.

En esa fecha, el merenguero protagonizó una historia de valentía y generosidad que cambió la vida de un joven.

La historia tuvo lugar en la intersección de Caonabo con Sarasota, una de las zonas más transitadas de Santo Domingo, alrededor de las 2:30 de la madrugada.

Rubby acababa de salir de una fiesta de cumpleaños del famoso pelotero Octavio Dotel, donde había estado tocando, y después de dejar a su novia en su casa, regresaba al hotel Dominican Fiesta para descansar.

Sin embargo, durante el trayecto hacia su hotel, algo inesperado sucedió: un accidente fatal. Rubby recordó que, al llegar al lugar, se encontró con la periodista Milagritos Holguín, quien le dijo: "Rubby, se está muriendo".

Sin pensarlo, el artista corrió hacia la escena y encontró a un joven gravemente herido. La situación era crítica, pero Rubby no dudó en actuar. "Les pedí que no tocaran al herido y fui a buscar a mi hermano, que es cirujano ortopeda", relató Rubby en la entrevista.

Con la ambulancia demorando en llegar, Rubby y su hermano tomaron una decisión rápida y decidieron llevar al joven, Carlos Rafael Pimentel, al Centro Médico Real.

Aunque ambos estaban vestidos de gala, ya que venían de la fiesta, no hubo tiempo que perder. El joven estaba en un estado grave, convulsionando y con dificultades para respirar, pero gracias a la intervención de Rubby y su hermano, lograron salvarle la vida.

En ese momento, Rubby asumió la responsabilidad de los costos médicos, pidiendo que no dejaran morir al joven, sin importar el precio. "No lo dejen morir, yo me hago responsable de lo que sea", recordó Rubby, mientras su voz se quebraba por la emoción al rememorar ese episodio.

El reencuentro

Años después, en un giro sorprendente y lleno de gratitud, Carlos Rafael Pimentel, el joven que Rubby Pérez había salvado, apareció en el programa para agradecerle públicamente. "Yo soy su hijo, mis hijos son sus nietos", expresó Carlos, aún lleno de agradecimiento por la vida que Rubby le dio.

Emocionado, Rubby respondió: "No puedo explicarte lo que siento ahora mismo. Muchas veces me preguntaba, ¿dónde estará ese muchacho? ¿Qué será de su familia? Para mí es una alegría inmensa verte y, de verdad, eres un hijo mío".

La historia de Rubby Pérez y Carlos Rafael Pimentel es un recordatorio de cómo un simple acto de valentía puede cambiar el destino de una vida. Para Rubby, este momento también fue una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida.

"A veces me siento vacío porque las cosas que uno cree que son importantes realmente no lo son. Un simple locrio de salami me llena más que cualquier restaurante de lujo", expresó el artista.

Hace unas semanas vi este video de Rubby Pérez en Instagram. Le preguntaron si recordaba lo que ocurrió el 27 de noviembre de 2005...



Su respuesta y la acción que tomó ese día, sacan lágrimas



Hoy, lamentablemente, él fue una de las víctimas mortales de la tragedia del Jet... pic.twitter.com/E4gchnKhMN — Erick José Lantigua (@EJLantigua) April 8, 2025

La tragedia del Jet Set

Sin embargo, en un giro desgarrador del destino, la madrugada del martes 8 de abril de 2025, Rubby Pérez y su amigo cercano, el expelotero Octavio Dotel, perdieron la vida en un trágico accidente en la discoteca Jet Set de Santo Domingo.

El techo de la emblemática discoteca colapsó mientras Rubby Pérez se encontraba en pleno concierto bailable. La tragedia dejó al menos 124 personas fallecidas y más de 100 heridos. El mismo Octavio Dotel, quien también estuvo presente en la discoteca esa noche, se encontraba entre las víctimas fatales.

Este fatídico suceso ha conmocionado profundamente a la comunidad dominicana, que recuerda a Rubby Pérez no solo por su música y su carrera, sino también por su nobleza y valentía al salvar la vida de un desconocido, como sucedió en aquel accidente de 2005.

profundamente a la dominicana, que recuerda a no solo por su y su carrera, sino también por su y al salvar la vida de un desconocido, como sucedió en aquel de 2005. La partida de Rubby Pérez y Octavio Dotel deja un vacío en el corazón de todos los que los conocieron y admiraron.

La historia de Rubby Pérez, quien se ganó el cariño de muchos por su generosidad y su corazón noble, continuará viva en las memorias de los dominicanos. Y su legado como un héroe anónimo en momentos de necesidad, al igual que su música, permanecerá en los corazones de todos.