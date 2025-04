El rapero y cantante colombiano Nanpa Básico presentó credenciales en la República Dominicana.

En su primera vez en el país y a la vez su debut ante los medios criollos para promocionar el álbum "Duelo", que ha acaparado récords en ventas. El artista se mostró feliz y listo para conquistar a la audiencia criolla.

Cargada de romanticismo, letras profundas e historia, Nanpa realizó un mini show acústico en el hotel Gran Hotel Europa de la Zona Colonial. El rapero interpretó sus canciones "Quiéreme así", "Sin ti estoy bien" y "Hasta aquí llegué".

"La hemos pasado muy bien. Vinimos a poner la semillita como se dice en mi país, a que la gente me conozca", dijo tan pronto se sentó en el set decorado de rojo con velas y una guitarra al lado, reflejando un ambiente íntimo.

Destaca que RD tiene una magia muy especial, como un aval dentro de la carrera de un nuevo artista. Al radar de Quisqueya entró cuando estrenó "Hasta aquí llegué" con Beéle.

"Inmediatamente empecé a ver a RD dentro de mis charts y dije -Ave María, una belleza- mi carrera ha sido un poquito lenta pero segura. He creado una fanbase muy fiel".

De los raperos dominicanos mencionó a Melymel y Lápiz Conciente. A la "Mamá del rap" la considera su amiga y una de las grandes raperas de Latinoamérica, con quien planea hacer una colaboración. "Me gustaría conocer al Lápiz, lo escucho desde hace mucho tiempo también", indicó.

Las etapas del duelo

Para él, "Duelo" ha sido uno de los amores más importantes en su vida y es que describió de principio a fin una ruptura sentimental.

"Siento que muchas de las personas que estamos aquí hemos atravesado un duelo, ya sea de la muerte de alguien, la pérdida de alguna cosa y la ruptura. Ese álbum narra todos los sentimientos que suscitan en ese transitar por el tiempo que duras haciendo la catarsis de lo que sucedió", reflexiona.

Nanpa Básico duró ocho meses escribiendo el disco, los meses exactos que duró su duelo. Desde "Hasta aquí llegue" hasta "Normal", que fue la última canción que dije -na', ya estoy normal, de aquí pa´ lante lo que venga", dijo con una sonrisa despreocupada.

Confiesa que ya no hay tanta tristeza. "Dije todo lo que tenía que decir, no se me quedó nada por fuera, y de aquí pa´ lante vienen cancioncitas más animaditas, ya no hay tanta tristeza, ya tocamos otros temas en los nuevos lanzamientos. Sacamos hace poco "Cariñitos y flores" con Kris R. que nos fue muy bien. Es un trapcito. Lanzamos otro con Maisak que se llama "Diálogos de paz", entonces ya empezamos a ver una faceta menos conmocionada emocionalmente de Nanpa".

Con el acento cantaíto de Medellín, y muy elocuente siendo todo risas, Nanpa prosiguió: "Lo que mi Dios quiera, yo soy un instrumento pues y él es que me pone el mensaje que yo tengo que llevar, creo que eso es lo que viene, musiquita de la mano de Dios".

El álbum "Duelo" lo describe en tres palabras: sufrimiento, amor y cambio.

Sobre su colaboración con la puertorriqueña Kany García que da nombre al disco, reveló que a ella le gustó mucho el concepto del álbum y se encontraron musicalmente en un punto bien bonito. "El resto es historia, bendito sea el Señor".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/20/13032025---rueda-de-prensa-de-nampa-basico---matias-boncosky02-a91cceef.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/20/13032025---rueda-de-prensa-de-nampa-basico---matias-boncosky01-8b7a1c50.jpg El artista presentó credenciales ante la prensa dominicana. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Su forma de vestir llama la atención: Sombrero, conjuntos clásicos, zapatos de charol, al menos para la estética del disco "Duelo".

En la rueda de prensa optó por una camiseta negra sin mangas, un pantalón cargo ancho negro, unas Crocs y su sombrero. Su cuerpo está visiblemente tatuado en todas partes, lo que trata de destacar en sus looks.

Al ser abordado sobre su lenguaje artístico, señaló: "Siento que no tengo un referente de querer vestirme como cierta persona. Para mí la moda tiene que ser cómoda, entonces yo me pongo como me sienta cómodo en general. He venido evolucionando, a veces me gustan unas piezas más que otras porque me dediqué mucho tiempo a la moda. Tengo la capacidad de saber qué me gusta y cómo ponérmelo".

Y confesó que le gustaría vestir de un diseñador dominicano.

¿Qué significa Medellín para Nanpa Básico? Medellín es la ciudad que me vio nacer y aparte de eso es la meca de la música hoy por hoy en Colombia y es una ciudad muy importante. En Medellín pasa todo, se reúnen músicos y artistas de todos lados".

Confiesa a Diario Libre que ha sido muy difícil hacerse un espacio en la música ya que todo está muy delimitado. Entiende que cuando te sales de eso, te tardas un poco en hacer empalme con el público "y me he tardado mucho, pero tengo paciencia".

Le gustaría colaborar con muchos artistas, uno de ellos es Juan Luis Guerra, pero él espera que sea Dios quien ponga a los artistas en el camino.

¿Físicamente pudieras parecer rudo pero eres un alma romántica? le preguntamos y esto nos respondió: "Totalmente, soy un dulce como se dice en Colombia. Puede ser un contraste, como que me ves y dices wao, pero no está tan mal".

Más de Nanpa

Uno de los sencillos más importantes de la producción de 15 temas es la canción "Hasta aquí llegué" junto a Beéle que ya supera las cifras de 61 millones de views desde su lanzamiento, alcanzando un alto nivel de popularidad en todo Latinoamérica. Por supuesto, además del hit "Duelo" con Kany García.

Con un estilo marcado y una imagen inconfundible el cantante de 5020 Récords, Nanpa Básico se ha ido posicionando con los años en el gusto popular, hasta conseguir el repunte que lo tiene alcanzando certificaciones platino y oro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/20/nanpa-basico-y-kany-garcia-4c9738a4.jpg Nanpa Básico y Kany García.

Entre sus más recientes logros se encuentran los múltiples sold outs en importantes arenas, más reciente agotó en 48 horas las entradas en el Movistar Arena. Nanpa ha tenido dos importantes lanzamientos; "Coincidimos" junto a la reina del reguetón, Ivy Queen, y "Diálogos de paz" junto a Maisak.

¿Para que no haya otro duelo, cómo debe ser esa mujer? Nanpa Básico soltó: "Eso es una gran pregunta, cuando tenga la respuesta te cuento (risas)".

Su rap es digno para analizar, escuchar, dedicar, reír, llorar y fantasear. Está claro que sus letras son melancólicas y que poco a poco se va abriendo al mainstream.

Pero Nanpa Básico sabe donde está y hacia dónde llegar. "Mi música es mucho más slow . Si usted está tranquilito ahí en la casa o está en el tráfico de pronto se pone un Nanpa . Si usted quiere darse un respirito de esa energía (de todas las corrientes musicales) puede escuchar Nanpa ", concluye el artista .