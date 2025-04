"Era un caballero y un artista excepcional": merengueros honran la memoria de Rubby Pérez

Como un caballero, amigo, extraordinario artista y excelente ser humano.

Así recuerdan sus colegas artistas al gran Rubby Pérez, fallecido de forma trágica, luego de que, en la madrugada del martes 8 de abril, el techo de la discoteca Jet Set, un lugar en el que tantas veces cantó, se colapsara mientras compartía su talento con cientos de personas que fueron a verle.

La vida del artista estuvo plasmada de luces y sombras, éxitos y tragedias, risas y alegrías, pero sobre todo de música y mucho merengue. La merenguera Juliana, quien compartió varias veces escenarios con el artista, lo llora, lo recuerda y siente su irreparable pérdida.

"Él era un guerrero, una persona amable, una persona clara y honesta, una persona que donde veía a uno lo distinguía", señala, sin poder contener el llanto.

"Me siento muy triste y no sólo con él, también por su familia. Estoy devastada, igual que todo el pueblo dominicano... Yo no recuerdo haber vivido una tragedia así, nunca en mi vida". De él recuerda la vez que en el Jet Set ella estaba en el público y él la invitó a cantar.

"Siempre me preguntaba cuándo volvería a la música", dijo la también diputada de la República.

"Para mí es muy duro pensar que cantar, llevando alegría, ha llegado a este momento de tanto dolor. Nosotros, los artistas, que andamos en carreteras en la madrugada, expuestos a todo tipo de peligros, y él en un lugar aparentemente seguro, donde había tanta gente cantando, haya encontrado la muerte, la vida es un segundo", agregó entre lágrimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/3732e133-85eb-4a28-875e-5be82ea7b345-37d1255b.jpg Rubby Pérez es homenajeado en el Teatro Nacional, el jueves 10 de abril del 2025. (NEAL CRUZ.)

Juan Luis Guerra también se refirió de forma sensible sobre el legado del merenguero.

"Rubby Pérez fue la voz más hermosa que ha tenido el merengue", expresó el cantautor visiblemente conmovido, al ofrecer declaraciones a la prensa desde el Teatro Nacional Eduardo Brito, el escenario elegido para dar el último adiós público a "la voz más alta del merengue".

"Deseo que Dios se derrame sobre todos sus familiares y sobre el país. Sabemos que Rubby ha llegado a la presencia del Padre, y que ya goza de su luz y su paz", añadió.

"Es doloroso que en un lugar aparentemente seguro, donde había tanta gente cantando, haya encontrado la muerte, la vida es un segundo" Juliana Sobre Rubby Pérez “

Por su parte, el merenguero Eddy Herrera compartió vivencias y anécdotas personales con Rubby Pérez, a quien definió como "una de las personas más nobles" que conoció en su vida.

"Siempre nos tratábamos con cariño", relató Herrera entre sonrisas y lágrimas.

"Estaba llorando como un niño, tenía una fe esperanzadora", dijo sobre las informaciones que hablaban de que el merenguero estaba siendo atendido bajo los escombros o que lo habían encontrado. Sin embargo, tristemente, no fue así.

Sin poder contener las lágrimas, el denominado galán del merengue dijo que la mejor forma de recordar a Rubby es con su música.

Un acto a su altura

Amaury Sánchez, el encargado de realizar el acto en su honor en el Teatro Nacional destacó la empatía cognitiva que siente la sociedad tras la tragedia y la muerte de Rubby.

"Es una pérdida tan irreparable, pero quisimos que esto sea un homenaje digno a un artista que merece todo". Recuerda sus conversaciones cuando se encontraba y cómo me llamaba "maestro". "Era muy afable".

Fernando Villalona también compartió un mensaje bonito para Rubby, a quien definió como su hermano más chiquito y a quien le dedicó una canción durante el acto realizado en el Teatro Nacional.

"Es muy difícil para mí la palabra ahora mismo. Esto ha sido algo tan sorprendente que todavía como que no lo he digerido bien. Va a marcar la historia de nuestra música y nuestra vida nocturna para el resto de la vida", expresó Villalona, a quien posteriormente le dedicó una canción que cantó durante el acto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/6a1e7290-655a-4eca-84d6-399c7e5b413f-6aa8a662.jpg Familiares, seguidores, amigos y colegas de Rubby Perez, acudieron al Teatro nacional para honrar su memoria, en un acto realizado el jueves 10 de abril del 2025. (NEAL CRUZ)

También se vio a Sergio Vargas, notablemente entristecido. "Me gustaría que fuera verdad aquello de que volveré", dijo, en alusión al icónico tema de Rubby Pérez.

Con la muerte de Rubby Pérez, la República Dominicana pierde a una de sus mejores voces del merengue.