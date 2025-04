Romeo Santos, Julio Iglesias y más artistas se conduelen de las víctimas de la discoteca Jet Set

Los artistas se han solidarizado por la tragedia que ha llenado de dolor a la República Dominicana tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set que ha sumado, hasta la noche de este miércoles 184 muertos y decenas de heridos.

El destacado merenguero Rubby Pérez, que amenizaba la fiesta en uno de los tradicionales "lunes bailable" de Jet Set, falleció en el suceso. El mundo del espectáculo ha seguido mostrando su pesar y ha expresado sus condolencias a "la voz más alta del merengue" y todas las víctimas.

Uno de ellos ha sido el "Rey de la bachata", Romeo Santos, quien a través de sus redes sociales manifestó su profunda tristeza. " Tengo los ánimos en el suelo con esta horrenda tragedia que ha impactado a mi República Dominicana", escribió.

Santos confesó lo mucho que le afectó la pérdida de Rubby Pérez , con quien grabó y compartió escenarios, además de mostrarle gran admiración.

confesó lo mucho que le afectó la pérdida de , con quien grabó y compartió escenarios, además de mostrarle gran admiración. "Me uno a la tristeza y, de modo personal, me afecta bastante la pérdida de nuestro queridísimo y admirado Rubby Pérez. Un gran ser humano a quien no solo crecí idolatrando, sino que también tuve el privilegio y honor de colaborar".

Romeo externó su más sentido pésame para todos los familiares de las víctimas afectadas.

"Lamentablemente hay cosas que pasan en la vida que no tienen explicación y menos razón. Lo único que nos queda es pedir a Dios la fortaleza par seguir adelante, mientras nos apoyemos como comunidad e intentemos superar este inmenso dolor", concluyó el intérprete de "La tormenta" su mensaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/9b8e3ab6-59ec-4836-b6e5-aebfbc6181a0-715b4325.jpg Mensaje de Romeo Santos.

Pero más allá del luto colectivo, Romeo compartió su dolor personal por la pérdida del icónico merenguero Rubby Pérez, con quien no solo compartió escenarios, sino una profunda admiración.

Te puede interesar Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar y más artistas se solidarizan con RD por tragedia en Jet Set

Para el álbum "Fórmula Vol.1", en 2022, Romeo grabó con Rubby Pérez, Toño Rosario, Fernando Villalona y Ramón Orlando el tema "15,5000 Noches", el cual cantaron en un show en el City Field de la ciudad de Nueva York.

Además, en el 2020, en lo que en un momento Romeo hacía los jueves de TBT para hablar de sus artistas favoritos, definió a Pérez como una "Leyenda viviente".

"De la República Dominicana han surgido cantantes inigualables, y uno de ellos es la leyenda viviente, @RubbyPerezoficial. Él es el resultado cuando Dios te regala una voz con potencia, melodiosa, y siempre afinao´ hasta la tambora. Aquí un #Tbt de uno de mis merengues favoritos", fue el mensaje de Romeo junto al video de Rubby cantando "Sigo buscando tus besos".

El intérprete de "Volveré" agradeció el gesto. "Gracias por la distinción y el respeto. La admiración y el cariño también es mutuo", le respondió el cantante en ese momento.

Julio Iglesias

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/julio-iglesias-b2473603.jpg El cantante Julio Iglesias.

Julio Iglesias envió este miércoles "un abrazo del alma" a "todas las familias" afectadas por la tragedia ocurrida en la popular discoteca de Santo Domingo.

El cantante español, que tiene una residencia en Punta Cana en la que pasa largas temporadas, publicó:

"Mi queridísima República Dominicana, lo sucedido en Jet Set, que ha afectado terriblemente a tantas gentes que fueron a ver a mi querido Rubby Pérez, nos ha enseñado a todos lo frágil que es la vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/ccd118ea-0b41-406d-8437-9704dcb75e21-d95d50ff.jpg Publicación de Julio Iglesias.

El español extendió su solidaridad con "todas las familias que están sufriendo por esa circunstancia", a las que dedica sus oraciones y su cariño y a las que manda "un abrazo del alma".

Alejandro Sanz

Así como Julio, otro español que ha sufrido esta noticia es el cantante Alejandro Sanz, quien mantuvo una larga relación de amistad con la familia Grullón del Grupo Popular, donde cuatro miembros de la familia y una colaboradora perdieron la vida al desplomarse el techo del Jet Set.

"En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna... Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan... Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero", escribió con imágenes compartiendo con ellos en la playa, en una cena y otros lugares.

A través de un comunicado colgado en su red social de Instagram, la entidad financiera identificó como fallecidos en la tragedia a Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, y su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, éste último hijo del exsenador de Santiago y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También comunicó el deceso de su colaboradora Stephanie Avendaño Patricio.

Este miércoles, los artistas de la salsa Oscar de León y Jerry Rivera enviaron las condolencias, además de Juan Luis Guerra, Zoé Saldaña, Chayanne, Ricardo Montaner, Bad Bunny, Daddy Yankee y Don Omar.

Más temprano, las figuras internacionales Viola Davis y la comediante estadounidense Whoopi Goldberg.

"Me duele el corazón pensar en todas las vidas pérdidas y las familias afectadas por el devastador derrumbe de una discoteca en República Dominicana. Llevo a la gente de República Dominicana en mi corazón. Rodeémoslos de amor, oraciones y apoyo", fueron las palabras de la intérprete de "Historias cruzadas".

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó la noche de este miércoles que la cifra de fallecidos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set se eleva a 184.

Méndez indicó que los trabajos de búsqueda y rescate no se detendrán. "Hasta que no dejemos todo peinado, no vamos a abandonar a nadie", expresó.