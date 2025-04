La reconocida cantautora cubana Liuba María Hevia expresó su profunda solidaridad con el pueblo dominicano, tras la tragedia ocurrida el pasado martes en la discoteca Jet Set, en la que, hasta el momento, se reportan 221 personas fallecidas, entre ellas el legendario merenguero Rubby Pérez.

Desde Argentina, donde se encuentra realizando una gira artística, la intérprete de temas emblemáticos como "Ausencia" y "Amanecer de la flor" envió un mensaje de voz a Diario Libre, en el que compartió sus sentimientos de dolor y cercanía con las familias afectadas.

"Estoy ahora mismo en una gira por Argentina y no quería dejar de enviarte mi abrazo de solidaridad por todo esto terrible que ha ocurrido en República Dominicana. Te confieso que me enteré en medio de la gira y no he vuelto a estar lo plena que debí haber estado con esta experiencia en este país que tanto quiero, por eso que sucedió en República Dominicana", expresó conmovida.

Liuba recordó que durante su último concierto en Buenos Aires hizo una mención especial a la tragedia, dedicando palabras de aliento al pueblo dominicano.

"Ayer en mi concierto final hablaba de República Dominicana y hablaba de lo triste de lo que había sucedido y de mi solidaridad con ustedes. Yo quiero mucho ese país, muchísimo. De hecho, Cuba y España son mi tierra, pero República Dominicana siempre la considero mi segunda patria", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/liuba33-f81ef955.jpg

"Un fuerte abrazo y mi solidaridad para todos ustedes" Liuba María Hevia Cantautora “

Amistad en República Dominicana

La artista ha cultivado una relación cercana con la República Dominicana, no solo a través de su público, sino también por las colaboraciones que ha realizado con figuras destacadas de la música nacional.

Ha compartido escenario y canciones con artistas como Víctor Víctor (fallecido), Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón y Pavel Núñez, entre otros, consolidando un lazo artístico y afectivo con el país.

"Ha sido muy triste y desgarrador todo lo que ha sucedido. Muy, muy absurdo, duro, triste, injusto, incomprensible. Un fuerte abrazo y mi solidaridad para todos ustedes. Un abrazo viene bien para levantar un poco el alma en medio de tanta tristeza. Fuerte abrazo", concluyó con emoción.

Liuba María Hevia es una de las voces más representativas de la Nueva Trova cubana y ha desarrollado una carrera caracterizada por la sensibilidad lírica y el compromiso humano, lo que vuelve aún más significativa su muestra de apoyo en este difícil momento para la República Dominicana.