Barak realizará concierto "Dios todo, Dios fuerte" este sábado 12 de abril

La exitosa banda de música cristiana Barak se presentará en el Estadio Quisqueya este sábado 12 de abril como parte de su gira "Dios es fuerte", con la que regresan a los escenarios dominicanos después de ocho años de ausencia.

"Barak: Dios todo, Dios fuerte" será una noche de adoración y propósito en el Estadio Quisqueya.

Barak, reconocido por su trayectoria en la música cristiana contemporánea, invita a todos los asistentes a ser parte de una experiencia significativa, donde la fe y la unidad serán protagonistas.

El show de música cristiana continúa, aunque otros han suspendido y cancelado, acogiéndose al duelo que representa la tragedia.

El presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 195-25, extendió tres días más el duelo nacional por la tragedia en la discoteca Jet Set del Distrito Nacional. El colapso del techo se produjo la madrugada del 8 de abril mientras cantaba el merenguro Rubby Pérez, un lamentable hecho que se ha cobrado 221 vidas de manera preliminar.

La apertura de las puertas para el concierto de Barak será a las 6:00 p.m. El show estaba pautado iniciar a las 8:00 de la noche. Las boletas se pueden presentar de manera física o digital.

Este evento ha sido concebido como un espacio para la reflexión, la conexión espiritual a través de la música y el agradecimiento.

Integrada por Robert Green, Janiel Ponciano, Angelo Frilop, Josué Capel y David Nolasco, la banda interpretará temas icónicos como "Dios háblame", "Perdóname" y "Todo va a estar bien", entre otros éxitos que han sido parte de su legado musical.

"Una de las cosas bonitas de cuando tú le crees a Dios es ser sincero, no querer pintar algo que no es. Los cristianos no somos extraterrestres, estamos aquí todos como seres humanos, y sufrimos igual que todos. Nos enojamos, nos pasan cosas malas, igual que a todos. La diferencia está en la esperanza que nosotros tenemos, en que sabemos a quién le hemos creído y entendemos que la voluntad de Dios va por encima de todo", aseguró Robert Green, el vocalista, en una entrevista con Diario Libre.

El evento, producido por Pav Events, promete ser un encuentro inolvidable para los seguidores de la agrupación en República Dominicana.