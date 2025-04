El Blachy suspende todas sus presentaciones de Semana Santa tras tragedia en la discoteca Jet Set

La tragedia ocurrida la madrugada del martes 8 de abril en la icónica discoteca Jet Set continúa generando conmoción en todos los sectores del país.

El colapso del techo del centro nocturno, que dejó más de 220 muertos y decenas de heridos, ha llevado a múltiples figuras del arte, la política y la sociedad civil a expresar su dolor y solidaridad con las víctimas. Uno de ellos ha sido el artista urbano Blas Fragoso, conocido como el Blachy.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el Blachy anunció la suspensión total de sus presentaciones tanto en República Dominicana como en Estados Unidos durante toda la Semana Santa, en señal de duelo por la tragedia.

"Con el corazón en duelo y profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas ocurrida tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, donde partieron figuras valiosas como nuestro eterno Rubby Pérez —la voz más alta del merengue—, así como representantes del ámbito político, empresarial, deportivo y social, he tomado la decisión de suspender todas mis presentaciones", expresó el artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/whatsapp-image-2025-04-10-at-123312-pm-1bc419d7.jpeg Imagen del miércoles 9 de abril del 2025, un día después de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, cuando colpasó el techo, mientras cantaba el artista Rubby PéreZ.

Además de solidarizarse con las víctimas en general, El Blachy dedicó un mensaje especial de respeto y admiración a Rubby Pérez, a quien reconoció como una figura esencial de la música dominicana.

Su fallecimiento, ocurrido mientras ofrecía una presentación en el momento del derrumbe, ha dejado un vacío inmenso en el corazón del pueblo y en la historia del merengue.

"Hoy no hay tarima, no hay fiesta, no hay alegría... solo silencio, reflexión y respeto por quienes ya no están", expresó el intérprete urbano, visiblemente afectado por los hechos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/da995d1f-5808-46e8-a576-53d524d423c5-45454e4b.jpg

Solidaridad

Con este acto de respeto , El Blachy se une a una larga lista de artistas que han expresado su duelo , en un momento donde la música dominicana ha perdido a uno de sus grandes íconos y el país enfrenta una de las mayores tragedias humanas de los últimos tiempos.

"Paz a sus almas", concluyó el emotivo mensaje del artista.