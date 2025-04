Despedido con dos banderas: la historia de amor de Rubby Pérez con Venezuela

El merenguero Rubby Pérez fue despedido este jueves entre lágrimas, cantos, globos blancos, gratitud y homenajes.

Sus restos fueron sepultados en el parque cementerio Puerta del Cielo. Horas antes, recibió un homenaje en el vestíbulo del Teatro Nacional Eduardo Brito de donde salió hacia su última morada con las banderas de República Dominicana y Venezuela sobre el féretro.

En las afueras del teatro había admiradores con la bandera del país suramericano alzada mientras otros cantaban sus canciones "Volveré" y "Sobreviviré".

Amor por Venezuela

El impacto de Rubby Pérez en ese país trascendió generaciones. Fue un ícono del merengue allí. El fatídico lunes bailable del pasado 7 de abril en la discoteca Jet Set, donde se estaba presentando, era disfrutado por venezolanos entre el público, incluyendo la presentadora de noticias Elianta Quintero, quien sobrevivió al colapso del techo de la discoteca Jet Set que ha registrado la suma de 221 víctimas, entre ellas Pérez y uno de sus músicos.

Los éxitos "Buscando tus besos", "Fiesta para dos" y por supuesto "Volveré" enamoraron a miles. Esta historia de amor con la tierra de Simón Bolívar comenzó en la década de los 80 cuando formaba parte de la orquesta de Wilfrido Vargas en 1982. Allí se presentó en los principales espacios y programas de televisión engalanando con su potente voz hits como "El africano".

Años después, cuando emprende como solista a finales de los 80, debuta en el programa de televisión Sábado Sensacional en el horario 'prime time' y se robó el show.

"El presentador, que se llamaba Amador Bendayán , que me cedió el espacio prime time, cuando me oyó cantar "Volveré", me dijo -yo quiero que tú digas que con esa misma voz de 'Volveré': 'Sábado Sensacional sigue'; eso selló que los venezolanos me aman tanto como cualquier artista venezolano", narró en el podcast dominicano "10 preguntas de Junior Cabrera" hace tres años.

"Un día me puse a llorar al escuchar en la radio mi nombre en el Mes del Artista Venezolano. En ese mes no tocan música de otro artista que no sea venezolano y lo anuncian, por ejemplo, -Oscar de León, tal tema, talento nacional', y cuando yo oí en una emisora en Caracas -Rubby Pérez, "Volveré", talento nacional- yo dije 'Dios mío', de ahí en adelante yo dije que el pueblo de Venezuela va a tener mi corazón para toda la vida, y así se va a quedar. Yo me defino como Domínico-venezolano"" Rubby Pérez Artista “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/357da329-1508-4a69-a628-cb391617f7d5-56580188.jpg Rubby Pérez y el cantante venezolano Roberto Antonio en la década de los 80.

En este popular espacio del canal Venevisión al que asistió en reiteradas ocasiones cantó en vivo "Fiesta para dos" junto a Guillermo Dávila y Karina La Voz en 1989, dos de las estrellas venezolanas de la época.

También es famoso un scketch suyo de "Los peluqueros" en el otrora Radio Rochela.

En Venezuela recibió múltiples reconocimientos: "Dios es perfecto y las cosas de él suceden en el momento en que más uno lo necesita", dijo al ser honrado por Venevisión en la década del 2010.

Actuó en una telenovela

La "voz más alta del merengue" hasta actuó en 1990 en el espacio Romance Musical de Venevisión, un programa estilo novelado, no una novela propiamente.

Estuvo en el episodio Amor de Hembra, junto a la actriz Tatiana Capote, Yanis Chimaras como el villano y la primera actriz Esperanza Magaz. Ahí Rubby hace del interés amoroso de Tatiana Capote donde le hda una serenata.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/333e3896-e983-41e6-b293-fdaa493965fa-80425937.jpg Wilfrido Vargas y Fernando Villalona hicieron guardia de honor. (NEAL CRUZ/ DL) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/1c854bb5-aa5e-4794-9e3f-c3df7c254d66-9f5149c1.jpg Los restos de Rubby Pérez se expusieron en el Teatro Nacional. (NEAL CRUZ)

"Rubby fue el cantante de mi juventud. Mi esposa y yo bailábamos muchísimo sus canciones en los 80. Era una época hermosa, su música sonaba en todos lados", comentó a Diario Libre el fotógrafo Félix León, venezolano residente en el país.

"Venezuela. Amo ese país. Me voy a Venezuela a comer arepa y cachapa", fueron parte de sus palabras el show de Jet Set. En efecto, el artista siempre profesó el cariño de ese país.

La conductora Elianta Quintero grabó el momento en que Rubby le cantó la gaita "Sentir zuliano: puente sobre el Lago de Maracaibo", una canción emblemática de la región zuliana de Venezuela, como parte de su tributo a los bolivarianos que fueron a verlo en lo que fue su última vez en Jet Set.

Reacciones de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de la tragedia, en especial a las de Rubby Pérez, a quien definió como un ícono que "nos legó por siempre sus letras y música caribeña. Recibimos con gran pesar esta cruenta noticia del derrumbe del techo de un centro nocturno en Santo Domingo".

"El gran Rubby Pérez se nos ha ido antes de tiempo. Aquí en uno de los tantos programas que compartimos en "Sábado Sensacional"... lo conocí muy niña y él ya era rey en su género en el mundo entero. Hoy habrá merengue parejo en los cielos .... Te recordaremos con la alegría que nos propinaste ..... somos millones", escribió Karina La Voz, con quien cantó "Fiesta para dos" en Sábado Sensacional.

El animador venezolano Daniel Sarcos contó que desde muy joven se aprendió las canciones del artista y disfrutó de sus grandiosas presentaciones en el marco de la Feria de la Chiquinquirá en Maracaibo, Venezuela.

"Al llegar a la TV tuve el placer de presentarte y luego conocerte, la última vez que coincidimos fue en Orlando-Florida en un show en que estábamos actuando los dos, sin dudar empezaste a llamarme por todos los camerinos para saludarme y recordar todas la anécdotas juntos y ratificarme tu amistad, tu amor y agradecimiento por Venezuela y en especial tu adoración por Maracaibo", contó Sarcos.

El "Sonero del mundo", Oscar de León, escribió: "Vi virás eternamente papaito! Mi corazón con todos los dominicanos con tan terrible tragedia, la pérdida de un grande de la música, un gran hermano, que con su música trascendió por generaciones como lo fue el gran Rubby Pérez, y por todos aquellos que fallecieron y fueron afectados bajo las mismas circunstancias".

Artistas presentes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/302d8fba-3c33-4996-982d-a6f47c03a0a8-da2c1fd7.jpg Familiares y amigos despidieron al artista en el cementerio Puerta del Cielo. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/3189c597-f901-49f2-b930-173ce40b5e5a-9e559a12.jpg

En el homenaje en el Teatro Nacional asistieron Juan Luis Guerra, Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Juliana O'Neal, Fefita la Grande, El Prodigio, entre otros tantos artistas de la música dominicana.

"Rubby fue un artista admirable, la voz más hermosa del merengue, buen amigo y compañero, y siempre sonriente. Que la paz del Señor no solo le alcance, sino que llene y se derrame sobre todos sus familiares, sobre el país, sabiendo que ha llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que disfruta de su compañía en estos momentos. Amén", expresó el intérprete de "Ojalá que llueva café".

Durante las honras fúnebres en el cementerio Puerta del Cielo, una sobrina del merenguero interpretó una alabanza en su honor, mientras que los artistas Silvio Mora, Krisspy y Kaki Vargas entonaron con sentimiento "Volveré", uno de los éxitos más recordados de Rubby.