Tragedia del Jet Set: Alejandro Sanz viaja a RD para despedir a compadres Eduardo y Jhoanna Grullón

La madrugada del martes 8 de abril marcó una de las páginas más trágicas en la historia reciente de República Dominicana, cuando el techo de la emblemática discoteca Jet Set colapsó en medio de una presentación del icónico merenguero Rubby Pérez, dejando más de 220 personas fallecidas y cientos de heridos.

Entre las víctimas se encontraban Jhoanna y Eduardo Grullón, compadres del cantautor español Alejandro Sanz, quien viajó a Santo Domingo para participar en el velatorio y despedida de sus queridos amigos, así como de otros cercanos fallecidos en el suceso.

"Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Jhoanna, y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo Guarionex. Me partió el alma ver a mi ahijado y a sus hermanitos llorando desconsolados, abrazados a nosotros. Tanta familia", escribió Sanz visiblemente afectado, a través de sus redes sociales.

En su mensaje, el intérprete de Corazón partío no solo mostró su dolor personal, sino que también se solidarizó con el sufrimiento colectivo de la nación dominicana.

"El dolor de todo un país, porque no me quiero olvidar del gran Rubby Pérez y su familia, y no me quiero olvidar de cada una de las personas que perdieron su vida la noche del lunes. Tantas familias rotas, tanto dolor", expresó el artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/alejandro-sanz-y-eduardo-grullon-32095051.jpg Alejandro Sanz y Eduardo Grullón compartiendo una rutina de ejercicios. (ARCHIVO)

"A mi querido pueblo dominicano les mando todo mi amor y comparto su dolor si eso hace que el suyo sea un poco menos. Me pongo en pie para aplaudir cada una de las vidas que nos regalaron su presencia hasta ese fatídico día", concluyó el mensaje, cargado de empatía y humanidad.

Condolencia

El Grupo Popular también emitió un comunicado en el que confirmó la pérdida de varios de sus miembros y allegados en la tragedia , entre ellos Eduardo Grullón y Jhoanna Rodríguez de Grullón; su hermana, Alexandra Grullón, gerente de proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, y su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del exsenador y ministro Eduardo Estrella. También falleció Stephanie Avendaño Patricio, colaboradora de la entidad financiera.

El más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reporta que han sido recuperados más de 200 cadáveres hasta el momento, tras el colapso del establecimiento nocturno que marcó para siempre la historia del entretenimiento dominicano y sumió a todo un país en el luto.