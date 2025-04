El paraíso terrenal en el que Rubby Pérez soñaba vivir los últimos días de su vida

Un emotivo fragmento de una entrevista realizada por la comunicadora y actriz venezolana Viviana Gibelli al cantante dominicano Rubby Pérez, ha cobrado un nuevo significado tras la trágica muerte del artista en la madrugada del martes 8 de abril de 2025. Pérez falleció mientras ofrecía un concierto en la discoteca Jet Set, cuando el techo del icónico centro nocturno colapsó inesperadamente.

En el video, grabado durante un encuentro en 2022, Rubby se abre con una honestidad desgarradora sobre el momento más oscuro de su vida, luego del accidente automovilístico que le arrebató el sueño de ser beisbolista profesional, pero que también marcó el inicio de su carrera musical.

"Yo estoy haciendo esto (la música), porque Dios quiere que yo lo haga. Me sacó de un sitio, en el que yo lo que quería era morirme y me dijo, no, tú vas a estar aquí; yo sé que cuando yo cierre ese ciclo, Él me va a poner en otro lugar", se le escucha decir, visiblemente conmovido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/11f90e75-9fee-429a-ad3c-bebd82bd39cc-c9bcbcc6.jpg Familiares, amigos y fanáticos honran la memoria de Rubby Pérez durante un acto celebrado en el Teatro Nacional el jueves 10 de abril de 2025.El artista falleció el martes 8 de abril de 2025, cuando, mientras cantaba en la discoteca Jet Set, el techo del establecimiento se desplomó. (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

Con los ojos llenos de lágrimas, el legendario intérprete de merengue expresó su anhelo más profundo, alejado de los escenarios y el bullicio de la fama:

"Yo quisiera estar tranquilo, que Dios me dé la oportunidad de poder estar en una mecedora, en una loma, donde yo haga mi casa ahí arriba, que se vea el mar, cuando la brisa le dé en contra y se quede plano y pleno, y ver y analizar mi vida entera, con mis nietos sentados en mis piernas, en esa mecedora, y poner una hamaca para cuidar el sueño de mis nietos o de mis bisnietos", dijo. El corte cierra con el artista haciendo gala de su potente voz cantando el tema "Volveré".

Viviana Gibelli, quien dijo estar afectada por la pérdida de su amigo, compartió este recuerdo en sus redes sociales como forma de despedida. En su publicación escribió:

"Con mucha tristeza te despido querido amigo... Muchos años de cariño y admiración mutua. Este fue mi último encuentro contigo en el 2022 y vaya que nos pusimos al día... Me quedo con esa sonrisa y esa voz maravillosa que va más allá del merengue...Dios te tiene en su gloria Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y pido consuelo y luz en este momento tan difícil", escribió junto al video en Instagram.

Muy querido

Rubby Pérez fue una de las figuras más queridas del merengue dominicano , con una carrera que trascendió fronteras y generaciones.

fue una de las figuras más queridas del , con una carrera que trascendió fronteras y generaciones. Su legado musical y humano queda ahora inmortalizado no solo en sus canciones, sino también en palabras tan íntimas como las que compartió en esa última conversación con Gibelli, en la que dejó claro que, a pesar del brillo del escenario, su mayor deseo era encontrar paz.