Zulinka, hija de Rubby Pérez, dice que rescatistas la engañaron sobre la muerte de su padre

Zulinka Pérez, hija del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, habló sobre los dolorosos momentos que vivió el día en que perdió a su padre durante una tragedia en la discoteca Jet Set.

En una emotiva entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la cantante aseguró que los rescatistas le ocultaron la verdad sobre el fallecimiento de su progenitor.

"Yo sabía que mi papá estaba muerto porque al que le cae eso encima no es para que esté vivo", expresó Zulinka conmovida, en referencia a una viga que presenció caer sobre el artista. A pesar de haber visto el trágico momento, confesó que albergaba una leve esperanza: "¿Y si no viste bien? ¿Y si no fue así?".

Zulinka relató que, en medio de su desesperación, intentó comunicarse con sus familiares y buscar ayuda, mientras los rescatistas la tranquilizaban con versiones falsas.

"Me dijeron que le pusieron suero, que ya lo encontraron y lo canalizaron, pero yo les preguntaba si estaban seguros", recordó. Sin embargo, su intuición como hija le indicaba que Rubby Pérez ya había fallecido. "Solo quería que me entregaran el cuerpo".

Asimismo, desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre que el cantante había comenzado a cantar para que lo encontraran. "Mi papá en ningún momento emitió ningún sonido", aclaró.

Zulinka también denunció que los rescatistas "tomaron esto tal vez como un relajo" y que la engañaron, posiblemente por su estado de desesperación. "Yo los enfrentaba. Intenté controlarme, pero era mucho", dijo.

Sobre el lugar del accidente, explicó que no notó irregularidades estructurales al llegar a la discoteca Jet Set. "He visto unas fotos y algunos videos diciendo que la discoteca tenía grietas en la tarima. No sé si es verdad porque nunca me fijo, y las luces no me dejan ver".

La cantante también expresó que aún no ha podido comenzar su proceso de duelo : "No será lo mismo, tal vez, porque yo todavía no he vivido mi duelo , no he aterrizado. Estoy consciente, claro está, porque no estoy loca ni medicada, pero lo que se llama aterrizar, no lo he hecho".

