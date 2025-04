Keri Hilson lanza esperado regreso Keri Hilson regresa a la música tras 15 años de silencio

La última vez que Keri Hilson lanzó un álbum, Barack Obama estaba en el segundo año de su primer mandato como presidente de EE. UU., se acababa de lanzar el iPad e Instagram era completamente nuevo.

"Algunos días siento que fue como un abrir y cerrar de ojos. Pero en su mayoría, sí, se siente como mucho tiempo porque he estado esperando. Me sentí estancada, atrapada por un tiempo, y en conflicto", dijo la artista nominada dos veces al Grammy.

"Estoy abordando esto como si estuviera comenzando desde cero, porque así es como lo siento. He vivido nueve vidas desde la última vez que lancé música... Soy una persona completamente diferente".

Hilson, la estrella de R&B de 42 años conocida por éxitos de finales de los 2000 como "Knock you down", con Kanye West y Ne-Yo, y "Pretty girl rock", lanzó "We need to talk: love" este viernes.

Es su tercer álbum, tras "No boys allowed" de 2010, y el primero de una trilogía que se publicará este año. Liderado por el sensual sencillo "Bae", el álbum de nueve canciones explora el romance y la introspección.

"Me siento en paz, tanto con el arte como conmigo misma, al volver a la luz. Creo que necesitaba encontrar esa paz antes de sentirme lo suficientemente segura para lanzar este trabajo y volver a entregarme al mundo", explicó Hilson, quien afirmó que nunca dejó de grabar.

"Hubo canciones en el pasado que sentí que eran movimientos políticos, canciones que realmente no amaba y que tenía que cantar... No quería volver a sentirme así esta vez".

La desaparición

Una de esas canciones fue un remix filtrado de su exitoso sencillo de 2009 "Turnin Me On" junto a Lil Wayne, que alcanzó el puesto 15 en la lista Billboard Hot 100. La letra incluía una indirecta que los fans interpretaron como un ataque a Beyoncé.

Hilson, quien aún no había lanzado su álbum debut "In a perfect world" —que debutó en el número 4 del Billboard Top 200 y en el número 1 de Top R&B Albums—, afirmó que fue obligada a cantar la frase: "She can sing / But she need to move it to the left, left", supuestamente en referencia a "Irreplaceable" de Beyoncé. Dijo que la amenazaron con no lanzar su álbum si se negaba.

La semana pasada, Hilson fue tendencia en redes sociales tras una entrevista en "The Breakfast Club" de iHeartMedia, al recordar ese incidente. Aunque ya había hablado del tema en el pasado, en esta entrevista mencionó públicamente a quienes estuvieron involucrados, incluyendo al productor Polow Da Don, con quien estaba contratada. No mencionó a la compositora Ester Dean, pero luego de que usuarios en redes la etiquetaran, ella misma se identificó.

El final de una relación de diez años, la falta de control sobre su carrera y la intensa y constante reacción negativa de la BeyHive desencadenaron una depresión que la llevó a alejarse de la música.

El regreso

Durante su retiro, la oriunda de Georgia emprendió un proceso de sanación que incluyó terapia, escribir en diarios y retiros espirituales.

"Había perspectivas que necesitaba descubrir... mentiras, creencias que había adoptado o heredado sobre mí misma", comentó Hilson, quien durante ese tiempo también incursionó en la actuación.

Su regreso ha sido cuidadosamente seleccionado, evitando lo que describe como medios de "nueva generación", como plataformas impulsadas por redes sociales, argumentando que su monetización premia los chismes o incentiva la creación de mentiras.

La cultura de blogs sensacionalistas de los años 2010 fue clave para avivar el fuego del supuesto conflicto con Beyoncé, quien nunca ha comentado públicamente sobre el tema.

"Hilson definitivamente puede operar y navegar en el ámbito del R&B. Tiene una base de fans", dijo Keithan Samuels, fundador del sitio web especializado RatedRnB.com. "Su base de seguidores ha madurado... y puede moverse en esta nueva era del R&B, donde hay mucha diversidad sonora".

La música

Creado a lo largo de los años en campamentos de composición no oficiales, "We need to talk: love" muestra a Hilson con letras vulnerables y coquetas, sobre una amplia gama de sonidos R&B.

Escribió todas las canciones, excepto una, y evitó las tendencias del R&B actual que surgieron durante su ausencia, destacando la individualidad como clave de su éxito inicial. También cree que los algoritmos han generado una cultura de homogeneidad musical, en lugar de creatividad.

Hay canciones clásicas al estilo "Ms. Keri Baby" como la divertida "Somethin (Bout U)", con estilo Pop&B, pero también hay piezas introspectivas como "Naked (Love)" y "Say It", en la que expresa: "No diré que te amo / hasta que tú me digas que me amas".

"En mi vida soy muy ´girl boss´, ¿verdad? Pero cuando se trata de relaciones, prefiero ser una dama. Prefiero que me aborden... Prefiero que el hombre diga ´te amo´ primero. Prefiero que el hombre lidere", dijo Hilson. "Soy realmente una damisela... pero sin la angustia".

El ambiente sensual se establece con la balada lenta "Scream", mientras que "Whatever" brilla con bellas armonías superpuestas.

"Siento que es algo que hubiera escrito para Whitney. De hecho, escribí una canción para Whitney que nunca pudo grabar", dijo Hilson, quien comenzó su carrera como una compositora muy solicitada, con créditos para artistas como Chris Brown, Mary J. Blige, Jennifer López y Britney Spears. "Esto me recuerda a una canción de Whitney Houston, donde creo que estaría ahora".

Samuels, de RatedRnB.com, considera que este proyecto refleja el nuevo control que Hilson tiene sobre su carrera.

"No parece, para mí, un intento de tener un regreso comercial... se siente mucho más personal", dijo. "Los otros dos álbumes sentí que estaban más enfocados en lo que era popular en ese momento".

La libertad

Keri Hilson posa para un retrato el martes 8 de abril de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Gary Gerard Hamilton)

Hilson dice que aún está abierta a escribir para otros artistas y a entregar canciones que quizás no encajen con su etapa musical actual. También protagoniza una nueva película para Lifetime, "Fame: A Temptations Story", junto a Keshia Chanté, que se estrenará el 26 de abril a las 8 p. m. EDT.

La artista afirma que la actuación ahora es una parte igual de importante de su carrera.

Aunque su regreso musical ha sido cauteloso, los fans han acogido su retorno con entusiasmo. Tras la entrevista en "The Breakfast Club", muchos la inundaron con mensajes de simpatía y apoyo, tal vez por la combinación de haber contado por fin su versión en detalle, y por el paso del tiempo. Algunos fans dijeron que habían olvidado el incidente o que eran demasiado jóvenes para conocerlo.

"Solo controlo lo que puedo controlar... controlo lo que permito que me suba o me baje el ánimo. Esas son realizaciones que he tenido desde que me alejé", dijo Hilson. "Me siento liberada... ya no proyecto tanto del pasado sobre el presente, y todo eso es liberador".