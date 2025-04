Bad Bunny en Vogue: "DTMF es el primer trabajo mío que escucho con mi familia en su salida"

Bad Bunny es el protagonista de la portada de la edición de mayo de Vogue México y Latinoamérica, donde ofrece una entrevista íntima en la que reflexiona sobre su más reciente álbum, Debí tirar más fotos, y el profundo significado personal que este trabajo tiene para él.

En conversación con la revista, el artista puertorriqueño reveló que este disco marcó un momento especial en su vida.

"Es el primer trabajo mío que escucho con mi familia en su salida, porque estábamos todos juntos a las doce, y le dimos play y fue bien bonito", compartió Benito, en una de las reflexiones más emotivas de la entrevista.

Este disco, dice, encapsula no solo su amor por su tierra natal, sino también el cierre de un ciclo que comenzó cuando subía canciones a SoundCloud mientras trabajaba en un supermercado.

Desde antes de empezar a grabarlo, el artista ya tenía claro el tono emocional del proyecto. "Un disco que vas a extrañar, un amor y también un lugar", así lo describió a su equipo.

Confiesa que esos sentimientos venían desde el año en que vivió en Los Ángeles, y que el disco tomó forma en Puerto Rico a finales de 2024.

"Llegué a Puerto Rico en noviembre a comerme el estudio, el disco no estaba hecho ni un 80 %. Todos mis discos yo los he terminado el día antes de que salgan. Es algo que he tratado de buscar que no sea así, pero es mi forma", explicó.

En cuanto a su proceso creativo, Bad Bunny revela que su escritura se mueve entre la inspiración y la estrategia.

"Uno es el que es como que natural, de esas de canciones que te llegan, y el otro es más forzado, cuando estás trabajando en algo que va a ser un palo y mientras escribes piensas ´acho esto le va a gustar a la gente, vamos a ponerlo´".

El próximo gran paso del intérprete de "Titi me preguntó" es una residencia de 30 días en el Coliseo de Puerto Rico este verano bajo el título "No me quiero ir de aquí...", un ´regalo´ y homenaje a la isla que sigue siendo su mayor inspiración.

