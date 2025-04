Natti Natasha dedica premio a víctimas del Jet Set durante Billboard Mujeres Latinas en la Música

La cantante dominicana Natti Natasha fue honrada la noche de este jueves con el Premio Artista Imparable en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025.

El reconocimiento fue presentado por su compatriota, el artista Eddy Herrera y lo dedicó a la República Dominicana y de manera especial a las víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril donde murieron 232 personas.

“Gracias por permitirme estar aquí viva, presente. Gracias a mi tierra por regalarme pasión, sabor”, dijo al recibir su premio vestida con conjunto blanco oversize.

“Quiero dedicar este premio a las almas que ya no están con nosotros, personas que simplemente estaban celebrando la vida, este momento también es de ustedes. Demostrar que una mujer sí puede cantarle al mundo entero”, añadió refiriéndose a la reciente tragedia en el club Jet Set cuando colapsó el techo mientras amenizaba el merenguero Rubby Pérez, muriendo en el suceso.

Luego, la intérprete de "Desde hoy", agradeció a Don Omar, Becky G, Bad Bunny y muchos más artistas que han marcado su carrera, así como a su esposo, el productor Raphy Pina y a su hija, Vida Isabelle.

Natti desfiló por la alfombra junto a Pina con un sexy vestido de escote en tonos tierra e interpretó el tema "Vendaje" de su nuevo álbum "Natti Natasha en amargue", producido por Romeo Santos.

Agradecimientos

“Ser reconocida como ‘Unstoppable’ me hace pensar en todo lo que he vivido, en cada obstáculo que he tenido que superar, en cada lágrima, cada sacrificio, cada vez que tuve que ser fuerte aunque por dentro me estuviera quebrando. Para mí, ser imparable es amar lo que haces con el alma, es levantarte mil veces aunque el mundo te diga que no puedes. Es ser mujer, es ser madre, es ser latina con orgullo y con fuerza”, abundó en una reciente entrevista.

La cantante brasileña Anitta recibió el Premio Vanguardista, que le fue entregado por la exponente urbana dominicana Yailin la más Viral, en su primera vez en el evento.

"Yo creo que nosotros, los artistas, estamos en esta posición con mucha gente mirándonos, no solo para entretener, sino para cambiar la sociedad. Tenemos miles de personas observándonos, y la importancia de tener un premio como este [es inmensa]. Nos gustaría ver más hombres apoyándonos para que la sociedad cambie; no solo las mujeres deben apoyar la causa, sino también los hombres”, destacó la llamada "Reina del funk" de Brasil.

Billboard Mujeres Latinas en la Música fue conducida por la homenajeada de 2024 Ana Bárbara, y transmitida en vivo exclusivamente por Telemundo y Telemundo Internacional.

Las homenajeadas de 2025 también incluyen a Selena Gómez como Mujer del Año, así como Belinda (Premio Evolución), Chiquis (Premio Impacto), Ha*Ash (Premio Inquebrantable), y Celia Cruz, quien en el centenario de su natalicio es reconocida póstumamente con el Premio Leyenda y la nueva historia de portada de Billboard Español.