Un empresario venezolano demandará a Wilfrido Vargas si no cumple su contrato en Venezuela

El conflicto sobre el nombre y los derechos de Las Chicas del Can ha escalado tras las recientes declaraciones del reconocido merenguero dominicano Wilfrido Vargas y el empresario venezolano Omar Enrique.

La controversia surgió cuando, a través de un comunicado, la corporación Wilfrido Vargas advirtió que la orquesta fundada por Belkys Concepción pertenece legalmente a su firma y que, para su uso, se necesita una autorización.

Esto generó un sinfín de especulaciones, las cuales se intensificaron cuando horas después Wilfrido Vargas publicó en su perfil de Instagram que no asistiría a los conciertos programados en Venezuela para los días 13 y 14 de junio, en los que participaría una orquesta llamada Las Chicas del Can.

En respuesta, Omar Enrique, quien está a cargo de la organización de los conciertos, aclaró la situación a través de un video publicado en sus redes sociales.

Enrique, conocido por su seriedad en la producción de espectáculos, desmintió las afirmaciones de Vargas, asegurando que nunca se anunció su participación en el evento de Valencia y que, de acuerdo con el contrato firmado, su presencia en el concierto de Caracas estaba confirmada.

"Siempre he sido claro y transparente con los eventos que organizo", aseguró Omar Enrique.

"Tengo contratos firmados, pruebas, y un historial de más de 165 shows realizados en Venezuela. La gente sabe que en mis eventos no engañamos a nadie."

Enrique compartió documentos firmados por la organización Wilfrido Vargas, donde se especifica que el artista estaría presente en el Poliedro de Caracas el 14 de junio.

También mostró evidencia de la publicidad emitida, en la que no se había anunciado la participación de Vargas en el concierto de Valencia, tal como se había afirmado en el comunicado de la corporación.

Confusión y posibles intenciones detrás del comunicado

Según Enrique, la confusión sobre la participación de Vargas en los eventos de junio proviene de la publicación de un comunicado tardío.

"Un artista que no está de acuerdo con un evento lo comunica de inmediato. No tiene sentido que un mes y medio después de hacer un anuncio, alguien publique que no estará presente", expresó el empresario.

Para él, esta discrepancia podría tener un trasfondo de "mala intención" por parte de personas dentro del entorno de Vargas.

Enrique recalcó que en los conciertos en Venezuela se han presentado artistas internacionales como Sergio Vargas, Bonnie Cepeda y Eddy Herrera, pero en ningún momento estuvo confirmada la participación de Wilfrido Vargas en los eventos de Valencia.

Aseguró que incluso el nombre de la orquesta Las Chicas del Can que él ha contratado durante tres años en Venezuela está registrado legalmente y es utilizado bajo la patente oficial.

Además, resaltó que, de acuerdo con los acuerdos firmados, Las Chicas del Can que él contrata tienen representación legal en varios países de América Latina, incluidos Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

"Si hay algo que yo he cuidado durante mi carrera, es la transparencia y el cumplimiento de mis contratos. Yo tengo todos los permisos y las licencias necesarias para usar la marca Las Chicas del Can en mis eventos", subrayó Enrique.

Omar Enrique prepara acciones legales

No obstante, el punto más álgido de las declaraciones de Omar Enrique fue la amenaza de tomar acciones legales tanto en la República Dominicana como en Venezuela.

El empresario aseguró que ya está en comunicación con uno de los bufetes más importantes de la República Dominicana para interponer demandas por daños y perjuicios.

"Voy a demandar por la publicación que se hizo sobre los conciertos, porque nunca anuncié a Wilfrido Vargas para Valencia, y esto ha generado una gran confusión. Estoy dispuesto a llevar este caso a los tribunales", indicó Enrique, quien también enfatizó que este tipo de publicaciones pueden tener graves repercusiones legales, especialmente cuando se trata de contratos y derechos de imagen.

Una confrontación entre amigos del merengue

A pesar de la controversia, Enrique no dudó en mostrar su respeto por la carrera de Wilfrido Vargas, aunque dejó claro que no cree que el merenguero esté detrás de las declaraciones polémicas.

Según el empresario, el origen del conflicto radica en decisiones tomadas por personas dentro del equipo de Vargas, sin el consentimiento del propio artista.

"Conozco a Wilfrido, sé que él es un hombre de palabra. Estoy seguro de que no sabe lo que está pasando. Creo que este problema viene de otras personas dentro de su equipo, no de él directamente", afirmó Enrique.

Además, dejó claro que su relación con los artistas de merengue siempre ha sido de respeto y profesionalismo.

"He traído a más de 500 artistas de merengue a Venezuela y nunca he tenido problemas con ellos. Si alguien tiene algo en contra de mi trabajo, que lo diga públicamente, pero hasta ahora, nadie lo ha hecho", señaló con firmeza.

El futuro de los conciertos en Venezuela

Por ahora, la situación sigue en espera de una resolución. Mientras tanto, los conciertos en Caracas y Valencia continúan en pie, con las Chicas del Can como principal atractivo. Sin embargo, la participación de Wilfrido Vargas en el Poliedro de Caracas sigue siendo incierta, a la espera de posibles medidas legales .

