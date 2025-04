Una atractiva cartelera para celebrar a las madres en Lungomare

Una atractiva y variada cartelera artística es la que ofrecerá este mes al público Lungomare Bar & Lounge, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, con presentaciones de destacados artistas que celebrarán el Mes de las Madres.

La gerencia del establecimiento, que se ha convertido en un referente de la diversión y el entretenimiento en la capital, continuará este miércoles con su acostumbrado karaoke, bajo la coordinación de Lea Rodríguez, conocida como la "Reina del Karaoke", a partir de las 8:00 p.m.

Los viernes, la versátil intérprete Johanna Almánzar sube a escena a las 8:00 p.m., con una propuesta musical que abarca desde su repertorio romántico hasta ritmos tropicales, acompañada por Rumberos La Banda.

Los sábados, el público capitalino podrá disfrutar de animadas noches de discoteca, con la energía de DJ Padrino y DJ Juan Carlos.

Tributo a Fernando Echavarría

La trayectoria del fenecido compositor e intérprete Fernando Echavarría, creador del "fusón", será honrada el próximo 8 de mayo con un emotivo concierto homenaje en Lungomare Bar & Lounge.

El evento contará con la participación de reconocidos artistas como Pavel Núñez, José Peña Suazo, Janio Lora y Cristian Allexis.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/29/johanna-almanzar-ef48835f.jpg La cantante Johanna Almánzar se presenta los viernes.

La producción, que se presentará a las 9:00 p.m., está a cargo del gestor cultural Alexis Casado y cuenta con el respaldo del empresario Edmond Elías hijo, presidente de Lungomare.

Este tributo busca rendir un merecido reconocimiento al legado musical y humano de Fernando Echavarría, contando además con la presencia de músicos e intérpretes que formaron parte de la emblemática agrupación La Familia André.

El evento será abierto al público, con un consumo mínimo de RD$1,000 por persona y sin cover.

Más celebraciones por el Mes de las Madres

La programación especial continuará el 17 de mayo con el espectáculo "Les Rock & Dance", a cargo de Classic Yellers, a partir de las 8:00 p.m.

4ta Dimensión celebra su aniversario

El sábado 24 de mayo, a las 9:00 p.m., la banda 4ta Dimensión celebrará su segundo aniversario con el concierto especial "Rock All Ages".

La noche también conmemorará el cumpleaños número 40 de su fundador, el arquitecto Carlos Echavarría, líder del ambicioso proyecto que ya suma más de 25 conciertos consecutivos completamente vendidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/29/4ta-dimension-31280016.jpg La 4ta Dimensión se presentará el 24 de mayo.

El evento rendirá homenaje a distintas décadas del rock, con especial protagonismo a las grandes bandas de los años 80, como:

Queen, Bon Jovi, The Outfield, U2, The Police, INXS, Depeche Mode, Level 42, Soda Stereo, Pet Shop Boys, Foreigner, Men at Work, Journey, The Cure y The Smiths.

También incluirá poderosos clásicos de los años 90, con interpretaciones de bandas como:

Maná, The Goo Goo Dolls, Héroes del Silencio, Jarabe de Palo, Alejandro Sanz y Guns N' Roses.

Noche de jazz en vivo

El productor artístico Iván Miesses presentará Jazzmanía el 29 de mayo, un concierto en vivo con banda que se celebrará a partir de las 9:00 p.m., en una velada dedicada a los amantes del buen jazz.