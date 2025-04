Milly Quezada: "La música ha sido mi mejor medicina"

Hace pocas semanas, la influyente revista norteamericana incluyó a Milly Quezada, la reina del merengue, en la lista de las 50 mejores artistas femeninas del pop de todos los tiempos, un reconocimiento a la extraordinaria huella artística con la que se ha convertido en una embajadora de la cultura dominicana en el mundo.

La publicación rinde tributo a las artistas hispanas que han tenido un impacto significativo en el mercado norteamericano, promoviendo la cultura latina en Estados Unidos.

La fundadora y vocalista principal de "Milly, Jocelyn & Los Vecinos", la agrupación que creó junto a sus hermanos, agradeció a los directivos de la publicación por distinguirla.

Quezada, quien se ha caracterizado por su versatilidad en el canto, habló de ese y otros temas en una entrevista concedida a Diario Libre, en la que adelantó que el próximo 9 de mayo estrenará "Milly Live vol. 1", una producción que se desprende del concierto que protagonizó en el Teatro Nacional en 2023, con la dirección musical de Antonio González y la participación de Miriam Cruz y el vocalista Yohan como invitados.

Se trata de la primera entrega de dos discos de colección, en los que incluirá títulos como: "Lo tengo todo", "En tus manos", "Toma mi vida" (con Yohan), "Para darte mi vida" (con Miguel y Anthony Vásquez, sus hijos), un popurrí, "My number one" (con Miriam Cruz), "Entre tu cuerpo y el mío", "Resistirá" y "Vive".

Pregunta ¿Cómo te sentiste con ese reconocimiento?

Me encantó, o sea, cómo te digo... estamos viviendo un año que desde el inicio ha sido tan controversial, con tanto atropello, tanto cansancio, tanto en muchos órdenes... como accidentado, que la gente está como con mucho estrés.

Esa sorpresa me llegó como un regalo de Dios. Me llegó en un momento que recibí con un grado mayor de agradecimiento.

Precisamente por eso, porque a veces uno trabaja, trabaja y corre como caballo de bocado, y no se detiene ni siquiera a oler las flores, ni a disfrutar lo que está haciendo, pensando que tiene que meterle velocidad a la vida, en vez de frenarse y detenerse a aquilatar las cosas y las bendiciones en el justo momento.

Eso fue lo que me hizo parar y decir: "Dios mío, gracias". Primero a Dios, ¿verdad? Como dice Juan Luis Guerra: "toda buena dádiva viene de arriba". Y es verdad, porque es bíblico.

Y a los Billboard, por aquilatar el trabajo, como bien dices tú, la obra de vida que yo me he trazado como profesión y también como deleite. Porque yo le he encontrado a la música mi mejor medicina. Que tenga ese reconocimiento no me envanece, porque yo soy de las que piensa que uno tiene que reinventarse. Vivir de cara a que el público que te sigue siempre espera algo nuevo de ti, que tú al doblar la esquina los deleites con algo, con alguna novedad, con algo diferente. En ese sentido, me mantengo alerta. Pero de verdad lo agradecí y aspiré profundo el deleite de recibir ese reconocimiento, también por el deleite de los que me siguen y de los que siguen este merengue que nos enorgullece como bandera. Porque todo lo que yo recibo lo recibo también por vivir fuera del país, como parte de nuestro patrimonio cultural, que es la primera identidad de todo país.

"Sí, precisamente eso quería comentar: es un reconocimiento al merengue en tu voz, en la obra que desarrollaron con Los Vecinos"

Bueno, con treinta y cinco producciones que han sido variadas, el merengue ha sido predominante y ha sido el que nos llevó a los grandes éxitos como agrupación. Y ya yo como solista... o sea, el merengue ha sido y será siempre el merengue.

Pregunta ¿Milly, a nivel de perspectiva, antes de entrar en lo del disco, ¿cómo visualizas este año?

Este año ha comenzado como tortuoso. Quizás por mi creencia religiosa y por ser cristiana me pongo a leer la Biblia y encuentro que estamos en tiempos muy difíciles, que son principios de dolor.

Esas cosas me asustan como mujer y como madre, pero como artista me comprometen a buscarle la vuelta, porque hay mucha gente que no tiene respuestas para lo que perciben que viene.

Estoy viendo a mis hijos encauzándose por nuevos senderos. Anthony, por ejemplo, ha comprado casa en Carolina del Norte y ya está de cara a mudarse. Eso es muy lejos de mí y me asusta un poquito como mamá, pero me entusiasma como artista.

Él, aunque tiene talento como compositor, cantante y artista, ha encontrado que la vida lo llama por el sendero del arte culinario. Su esposa es norteamericana y toda su familia vive allá.

Miguelito ya tiene un nuevo amor. Tú sabes que se divorció, tiene dos hijas de ese matrimonio malogrado, pero ya encontró un nuevo amor: se llama Miosotis. Está muy entusiasmado y lo veo encauzándose también en ese destino. El menor también está enamorado, pero está mirando hacia un pueblito en Pensilvania.

Entonces, de pronto, yo me estoy viendo como... al no tener un compañero —lo que tengo es a mi hermano Martín y a Jocelyn cercanos—, eso me asusta un poquito. Quizás lo que me va a obligar es a meterme de lleno, más que nunca, en lo que sé hacer, en lo que amo hacer: cantar, hacer vida.

Claro, con su debido descanso, para no desgastarme, como en un momento dado me vi el año pasado, por estar haciéndolo desbocadamente. Pero ciertamente veo que, de nuevo, el merengue y la música se perfilan como mi compromiso mayor en la vida.

Porque la vida continúa para todos, para mis hijos, para mi familia, y debo dedicarme a lo que tengo frente a mí: primero a mí, en salud, y segundo, a mi arte y a mi obra, que es lo que más me entusiasma.

¿Tienes alguna reflexión sobre la tragedia del Jet Set, en la que murieron 232 personas, incluyendo a tu amigo, el cantante Rubby Pérez?

Respuesta. Me sacó el aire. Yo no le daba crédito a esa noticia. Me estaban bombardeando fanáticos, amistades: "Mira, que si Rubby..." Yo, por un par de horas, decía: "No, déjame buscar, déjame llamar a Pedrito Núñez y a Josefina", sus representantes. Me confirmaron. Y entonces me pasó lo que a todos: era como la espera de saber si Rubby estaba vivo o no. Uno como artista se identifica con su compañero de gremio y era como aguantando el aire

Cuando la realidad nos golpeó, fue como un balde de agua fría. Estaba en un lugar público y tuve que salir corriendo, montarme en el carro, venir a casa para poder reaccionar. No lo entendía. Me encontré con mi hijo mayor —que trabaja en La Mega—, y él me confirmó todo.

Un duelo

Fue como revivir el duelo de cuando enterré a Rafael. Me llevó al mismo lugar de desconsuelo. Me sorprendió que esa pérdida me llevara de nuevo al mismo sitio emocional. Tuve que recurrir a la parte espiritual, a elevarme, a conectarme como mujer con lo divino, para sobrellevar esos días.

lugar de desconsuelo. Me sorprendió que esa pérdida me llevara de nuevo al mismo sitio emocional. Tuve que recurrir a la parte espiritual, a elevarme, a conectarme como mujer con lo divino, para sobrellevar esos días. Sigo orando por el país, sigo orando, sigo ávida en el transcurso de los días, de las investigaciones. Me pregunto: "Padre, ¿por qué esa gente?". Gente que buscaba celebrar... esa madre que perdió a su única hija, ese padre que perdió a su hijo menor. San Cristóbal, como pueblo, fue el más golpeado, y es un reflejo del país completo. No hay por dónde correr ni refugiarse, a menos que sea en Dios y su palabra.

"Tuve que recurrir a la parte espiritual, a elevarme, a conectarme con lo divino, para sobrellevar esos días (tragedia del Jet Set)" Milly Quezada Artista “

Del nuevo disco

¿Cuéntame un poco de su contenido y qué puede esperar el público? ¿A partir de cuándo estará disponible en plataformas?

Repuesta. Primero que nada, gracias a Dios por esa idea que tuvo mi director musical Antonio González. Él se propuso grabar todo por cuenta propia, buscando salvar ese momento que tenía tanta importancia. Nunca he tenido en mi discografía un live de calidad similar. Él grabó todo sin decírmelo, y con la calidad e inversión necesarias.

Cuando me lo dijo, ya había pasado un tiempo. Me sorprendió. Me dijo: "Lo grabé todo, sé que, sin permiso, pero creo que es una buena oportunidad". Y tenía razón. Ayer mismo recibí de él algunos temas mezclados, y cuando los escuché, descubrí algo mágico.

Lo que la gente va a recibir de lo que Antonio González logró con cada tema —como el primero que grabé, que se llama Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo— es algo muy especial.

Con el público cantando, y uno escuchando a la gente respondiéndome, se genera una dinámica tan espontánea, tan bonita, una celebración tan auténtica, pero con la calidad discográfica que se merece ese momento. Va a ser un verdadero regalo dentro de mi discografía, para toda esa gente que ha estado esperando algo así.

Hicimos dos conciertos: uno en el Teatro Nacional en 2023, y el siguiente en el Gran Teatro del Cibao el pasado año. Ambos fueron grabados para la edición del disco en vivo.