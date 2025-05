Parceiros", el puente musical de Pedro Guerra

El cantautor español Pedro Guerra regresa al país y, en esta ocasión, ofrecerá al público algunas de las canciones que forman parte de su más reciente trabajo discográfico, Parceiros, un disco triple en el que reunió a 37 artistas y en el que transita por diversas mezclas y colores musicales.

Su actuación está prevista para el 20 de este mes en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 p. m., una fecha que, de acuerdo con lo expresado a Diario Libre en una entrevista, también espera con ansias porque le dará la oportunidad, de nuevo, de volver a compartir con un público que valora y respeta.

En "Parceiros", que da nombre a la gira, (la asociación entre dos artistas para crear una nueva obra), cuenta con invitados de lujo, entre los que sobresalen los dominicanos. Juan Luis Guerra, Pavel Núñez, Vicente García y Alex Ferreira evidencian el vínculo estrecho que tienen con esta tierra, más allá del aplauso del público.

También participan otros amigos que forman parte de la banda sonora de su vida, como Enrique Bunbury, Andrés Calamaro, Amaral, Ismael Serrano, El Kanka, Víctor Manuel, Ana Belén, Leonel García, Andrés Suárez, David Aguilar, Juanes y Muerdo, entre otros, en una producción en la que contó con la complicidad de Pablo Cebrián.

En esta ocasión, el autor de "Contamíname" vuelve con su gira El viaje, de la mano de la empresa artística BigStarSD.

Al referirse a la iniciativa para la elaboración de la propuesta discográfica, recuerda que empezó cuando el mundo estaba en confinamiento a propósito de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

"Bueno, esta es una obra que, efectivamente, yo empecé a trabajar en el confinamiento. Ese es el origen, porque en el confinamiento me puse en contacto con algunos amigos compositores para escribir canciones y entretenernos y entretener a la gente. También las subíamos luego a redes, cantando, vídeo compartido. Y bueno, de hecho, ahí escribí en el confinamiento, hace cinco años, escribí la canción con Pavel Núñez, que fue una de las personas con las que empecé a leer, pero también con algunos amigos mexicanos que están presentes en el proyecto", recordó.

En ese entonces hizo unas seis canciones, pero no se detuvo porque continuó contactando a sus amigos, y tiempo después pensó que lo que hacía podía perfectamente convertirse en un disco, el cual, por la característica de la colaboración, tituló Parceiros.

"Lo titulé ´Parceiros´ porque es así como los brasileños llaman cuando dos compositores se juntan para hacer una canción a cuatro manos al piano. Y bueno, empecé a hablar con gente, con gente, empecé a recibir una retroalimentación positiva, muy positiva. Y al final, pues la lista se hizo grande y se hizo extensa. Finalmente, son 37 canciones que yo decidí no editarlas todas de una vez, sino irlas subiendo poco a poco, separadas en tres volúmenes. El primer volumen salió en octubre de 2023 y el tercer volumen salió en enero de este año 2025".

Presencia en su disco

Guerra resaltó que Colombia, México y República Dominicana son los tres países de América Latina que tienen una gran representación en su trabajo musical.

"Yo creo que, en el caso de República Dominicana, están cuatro artistas a los que yo admiro muchísimo y creo que, en el palo, como decimos nosotros, de los que estamos hablando, pues son figuras muy representativas, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional. Estoy hablando de Juan Luis Guerra, de Alex Ferreira, de Vicente García y Pavel Núñez".

En ese tenor, destacó el vínculo que tiene con el país desde que lo visitó por primera vez en 1999 para una presentación en la celebración del primer aniversario de Mango TV de Juan Luis Guerra.

"Con República Dominicana, el comienzo de la relación fue muy llamativo porque corría el año 1999, yo estaba presentando mi disco *Raíz* y, de repente, nos dijeron como que querían que fuéramos a República Dominicana, y yo pensé, ¿qué voy a hacer yo en República Dominicana? Porque hasta la fecha yo no tenía noticias de que mi música hubiera sonado. Entonces, esa ocasión yo venía de la mano de Juan Luis Guerra porque estaba celebrando el aniversario de su canal de televisión. De Mango TV, recuerdo".

Rememoró que, en esa ocasión, actuó en el teatro "Agua y Luz" y allí se sorprendió de que su música se conociera tanto su obra artística.

"Entonces, para mí fue una sorpresa enorme y, a partir de ahí, pues República Dominicana siempre ha sido una plaza habitual; siempre que tengo trabajo nuevo intento ir a República Dominicana a presentarlo".

Experiencia con los dominicanos

Pedro Guerra explicó que, con los artistas dominicanos, para la grabación de sus temas, todo fluyó sin mayores inconvenientes.

"Bueno, mira, con Alex y con Pavel fue una amistad muy grande. De hecho, ellos fueron dos de los artistas con los que trabajé ya en el confinamiento. Con ellos me une una amistad. A Vicente García lo conocí en uno de mis viajes a Colombia porque él estaba viviendo allí y lo conocí en uno de los viajes a Colombia. ¿Sabes? Mira, Alex Ferreira, Pavel Núñez y Vicente García estuvieron en el concierto de Agua y Luz, y ellos, en aquella época, pues igual tenían 14 o 15 años, por ahí. Y ellos me han manifestado que para ellos ese concierto fue importante. Y entonces, con ellos, pues ha sido una maravilla. En el caso de Juan Luis guerra, pues igualmente. Desde el momento en que hablé con Juan Luis y le dije que me gustaría que estuviera en este proyecto, Juan Luis dijo sí. Yo le envié una letra, él le puso música. Y yo siempre tengo esa deuda con él, porque yo siento que él, de alguna forma, es mi puerta de entrada a la República Dominicana".

Del show que trae

Pedro Guerra, cuya obra ha sido galardonada internacionalmente, avanzó que ofrecerá al público algunos de los temas nuevos, pero que echará mano a sus emblemáticas canciones con las que conectó con el público dominicano.

"No, no me parece justo ir a cantarle solo las canciones nuevas. Vamos una vez cada dos años, más o menos. Y yo sé que la gente probablemente quiere escuchar los temas nuevos, pero también quiere escuchar nuestras viejas canciones. Tendré como invitado a Pavel Núñez, que está en Parceiros. La idea es intercalar las canciones conocidas con las nuevas", apuntó.

Feliz coincidencia

La primera entrega de "Parceiros" ocurrió en 2023, justo cuando se cumplen 30 años de su primer disco *Golosinas*, que estrenó en 1995.

"Y bueno, pienso que, en realidad, que coincidan esas dos fechas es importante, ¿no? Cuando salió el disco *Golosinas*, yo no sabía lo que iba a pasar. Yo estaba recién llegado de las Islas Canarias, estaba viviendo en Madrid, hacía mi primer disco, era joven, mucho más joven, y claro, a lo largo de todos estos 30 años han pasado muchas cosas. He conocido a muchos artistas, he podido entablar amistad y conocer a los artistas que más me han influenciado, a los que más admiro, por lo menos de lo que es América Latina e Hispana, incluido Brasil", puntualizó Guerra.

A lo largo de su exitosa carrera artística, Pedro Guerra se ha reinventado. De hecho, la salida de estos tres discos es una muestra de que su vida está en constante innovación.

"Ahora, plantearme 30 años después, de alguna forma reinventarme con un proyecto donde los llamo a ellos a compartir conmigo creación e interpretación, y que la respuesta haya sido tan positiva y tan buena, pues para mí, claro, es muy emocionante".

Más allá de República Dominicana

Además del cariño que le tiene a la República Dominicana, Pedro Guerra mantiene una relación estrecha con los mexicanos, colombianos, cubanos, brasileños y argentinos, en donde ha tenido el respaldo del público.

"De hecho, Argentina, Cuba, Brasil, esas son tres columnas donde se sujeta una buena parte del trabajo. Tengo una influencia de la música de Argentina, de la cubana, a través de Silvio Rodríguez, La Nueva Trova Cubana y de Brasil. Pero, además, a esos países habría que sumar, efectivamente, Colombia, México, Perú, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia"

Agregó: "He tenido la fortuna de ir visitando muchos países y es verdad que uno intenta empaparse, intenta conocer la música que se está haciendo en los países e intentarse empapar de la música de esos países. Y eso, al final, pues acaba siendo algo importante a la hora de escribir mis canciones".

La gira

Antes de pisar suelo dominicano para la presentación de "Parceiros" en el Teatro Nacional Eduardo Brito, viajará a Bogotá y a México.

"De ahí saltamos a República Dominicana. Y de República Dominicana vamos a Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Y bueno, de ahí seguimos".

"No podemos depender tanto de la tecnología y de la electricidad" El pasado lunes, una falla eléctrica dejó sin energía a España, ocasionando un caos en esa nación.De hecho, ese día estaba pautada la entrevista con Pedro Guerra. El incidente lo encontró en su casa, ya que tenía en agenda conversar con varios periodistas de la República Dominicana y tuvo que abortarlo por el fallo de la energía que sumió en un caos al país. "Cuando se produjo el apagón, yo estaba en mi casa y tenía la intención de pasar el día en mi casa. Y yo sabía que tenía programadas las entrevistas para República Dominicana por la tarde. Pero es verdad que a las doce y media, hora española, se fue la luz. De repente supimos que era un apagón a nivel de toda España. Y nos quedamos incomunicados, completamente sin internet, sin teléfono. Nada, muchas horas. A la una y media de la madrugada volvió la luz en mi casa". ¿Cuál es su reflexión de todo esto, maestro? "Fíjate, nosotros no tenemos radio en casa, pero sí que tenemos radio en el coche. Entonces, lo que hacíamos era salir al coche y ponerla un poquito, y así nos enterábamos de lo que estaba pasando, porque no teníamos manera. Hombre, la reflexión es que, primero, tiene que haber un consumo de energía cívico y responsable. A veces, enchufamos todo, hablamos por el teléfono horas, ponemos lavadoras. O sea, quiero decir que, si todos tenemos un consumo desmadrado, pues la red se colapsa. Y, por otro lado, no sé, tendríamos que solucionar esto. No podemos depender tanto de la tecnología y de la electricidad. O sea, de pronto no se podía cargar combustible en las gasolineras. De pronto, ya casi no manejamos dinero en casa, en efectivo, sino que todo es con tarjeta, pero los datáfonos tampoco funcionaban. Si esto, en vez de durar un día, hubiera durado cuatro o cinco, hubiera sido un caos importante. Entonces, yo creo que tenemos que poner un poquito el freno, poner un poquito el freno. Y volver a cosas de antes que estaban muy bien. Antes hacíamos cosas que estaban muy bien".