Fallece el bolerista dominicano José Emilio "el Chino" Joa

El cantante dominicano de boleros José Emilio Joa, conocido como "el Chino Joa", falleció la madrugada de este viernes 3 de mayo a los 77 años de edad, según confirmó la cantante y actriz Adalgisa Pantaleón a través de sus redes sociales.

Pantaleón, amiga cercana del artista, relató en su cuenta de Instagram que tuvo la oportunidad de despedirse de él y cantarle durante la tarde del jueves. "Él murió en paz y tranquilo", escribió, al tiempo que envió condolencias a sus hijos, José Emilio Joa Acosta y Ana Lu Joa.

"Se me fue un amigo y hermano, un ser bueno, jocoso, bohemio... un extraordinario cantante", expresó la también intérprete, quien destacó las cualidades humanas y artísticas de Joa, a quien definió como un referente de la música romántica dominicana.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa del fallecimiento. Próximamente se darán a conocer los detalles sobre las honras fúnebres.

Un artista con voz crítica

"El Chino Joa" no solo fue admirado por su talento interpretativo, sino también por su postura firme en defensa de la música de calidad. En 2022, protagonizó un video que se hizo viral por su crítica a los contenidos de la música urbana, que calificó como vulgar y dañina para las nuevas generaciones.

"A mí me asquea, me da vergüenza realmente lo que estamos haciendo en este país", expresó con indignación, y pidió a la sociedad reflexionar sobre el impacto cultural de este tipo de letras. Su llamado fue claro: "Hagamos algo. Me duelen mis hijos, mis nietos, la sociedad entera".

"El Chino Joa" deja una trayectoria marcada por su amor al bolero y su compromiso con la música que eleva el alma.