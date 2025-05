Bad Bunny regresa a República Dominicana el 21 de noviembre con su gira mundial

El artista urbano más influyente del momento, Bad Bunny, llegará a República Dominicana el próximo 21 de noviembre, en el Estadio Olímpico, como parte de su esperada gira " DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" , con la que estará recorriendo importantes ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

La gira contará con 23 fechas y comenzará el viernes, 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, con paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Las entradas para los conciertos, promovida por Live Nation, Rimas Nation y GamalTM, estarán a la venta próximamente.

Un baile inolvidable

El empresario Gamal Haché aseguró que el público dominicano disfrutará de un "BAILE INOLVIDABLE". Haché, productor del evento, ha sido el responsable de traer al país los espectáculos más importantes de los últimos años.

Tras batir récords con su histórica residencia en Puerto Rico, "NO ME QUIERO IR DE AQUÍ", vendiendo más de 400,000 boletos tanto en ventas en línea como en la primera venta en persona en la isla entera, los fanáticos de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas han estado esperando con ansias este anuncio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/05/screen-shot-2025-05-05-at-21606-pm-0c269962.png

El "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" dará vida al álbum, sumergiendo por completo al público en su mundo y celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny.

Esta gira marca el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su "World´s Hottest Tour," y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera.

Este anuncio de la gira llega en un momento clave en la carrera de Bad Bunny, tras el masivo éxito de su sexto álbum de estudio. "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y continúa fuerte con 13 semanas en el Top 10.

Además, ha mantenido el puesto #1 en la lista Top Latin Albums de Billboard durante 16 semanas consecutivas. Bad Bunny también alcanzó el puesto #1 en la lista Artist 100 de Billboard e hizo historia al convertirse en el primer artista latino en lograr 100 entradas en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su impacto global.

Su dominio continuó cuando "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas.

Tiny Desk, Calvin Klein y SNL

Recientemente, Bad Bunny continuó su racha histórica con un debut récord en el codiciado Tiny Desk de NPR, convirtiéndose en la premiere más vista en la historia de la serie. También se hizo viral al ser la nueva cara de la campaña de primavera de Calvin Klein Underwear, fotografiado por el legendario Mario Sorrenti.

Mirando hacia el futuro, Bad Bunny está listo para cerrar la histórica temporada 50 de Saturday Night Live como invitado musical, junto a Scarlett Johansson, quien será la anfitriona de la noche.

Con un repertorio que mezcla trap, reguetón, sonidos experimentales y letras cargadas de identidad y crítica social, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se ha consolidado como un fenómeno global.

La última vez que Bad Bunny se presentó en suelo dominicano fue en 2022, en un concierto que agotó entradas en tiempo récord, como parte de su gira "World's Hottest Tour". Aunque en 2023 realizó una aparición especial en el concierto de Eladio Carrión en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

Todo apunta a que este nuevo show será igual —o incluso más— memorable.

Las boletas Tickets: las entradas para la "DeBI´ TiRAR Ma´S FOToS World Tour" estara´n a la venta pro´ximamente en Santo Domingo. Visita depuertoricopalmundo.com y consulta con tus listas locales para obtener detalles sobre la preventa y la venta general.

VIP: la gira tambie´n ofrecera´ varios paquetes VIP y experiencias especiales para que los fans disfruten au´n ma´s del concierto. Los paquetes vari´an, pero pueden incluir boletos preferenciales, acceso a un lounge VIP antes del show, mercanci´a exclusiva y ma´s. El contenido del paquete dependerá de la opcio´n seleccionada. Para ma´s informacio´n, visita vipnation.com.