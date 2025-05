Cuando el éxito cansa: Jerry Rivera revela por qué dejó de grabar

A finales de los años 80, Jerry Rivera no imaginaba que la fama llegaría tan pronto. Éxitos como "Cara de niño", "Qué hay de malo" y "Ese" lo colocaron rápidamente en la cima del género salsero, consolidándolo como uno de los artistas juveniles más destacados. Sin embargo, tras años continuos de grabaciones y conciertos, en 2005 algo cambió en él.

"Me aburrí", confesó Jerry al diario puertorriqueño Primera Hora, al explicar por qué estuvo más de una década sin lanzar nuevos temas inéditos. Después de haber alcanzado grandes logros musicales y emocionales con discos dedicados a Frankie Ruiz y Carlos Gardel, Jerry sintió que ya había alcanzado todo lo que quería expresar artísticamente.

"Yo sentía que todo lo romántico y bonito ya lo había logrado. Nada me emocionaba", reveló el cantante. Durante esos años alejado del estudio, el intérprete dedicó tiempo a su familia y reflexionó sobre sus verdaderas motivaciones artísticas.

A pesar de su distanciamiento, reconocidos compositores continuaron enviándole canciones, sin embargo, ninguna despertó su pasión musical. La excepción fueron colaboraciones puntuales con Yandel en "Mira" (2018), Farruko en una versión renovada de "Qué hay de malo" (2020), y con Don Omar en "Tú no bailas más que yo" (2021).

El retorno

El retorno de Jerry en 2024 con el sencillo "En otra cama" significó para él un reencuentro emocionante y una prueba frente a sus fans. "No sabía cómo iba a ser aceptado, tenía incertidumbre", admitió.

En enero de 2025 lanzó "Volver a enamorarnos", un sencillo con el que ha retomado plenamente su carrera, asegurando sentir una emoción que no experimentaba desde hacía 15 años. "Ahora estoy grabando incesantemente. No me sentía así desde hace muchísimos años", comentó entusiasmado.

Su reciente canción, "Pa´ eso es la vida", refleja una etapa renovada en la que busca celebrar el amor en todas sus facetas. Para Jerry Rivera, cantar vuelve a tener sentido porque finalmente encontró en las nuevas melodías una motivación genuina que había perdido en su juventud, cuando lo logró todo demasiado pronto.

Ahora promete mantenerse activo por al menos otros 15 años, decidido a reconquistar a su público y demostrar que su talento nunca se fue, solo se había tomado un merecido descanso.