Fallece a los 11 años la actriz de la serie de Netflix "Sintonía" tras sufrir varios paros cardíacos

Millena Brandão, actriz y modelo infantil brasileña de 11 años, falleció el pasado 2 de mayo tras sufrir múltiples paros cardíacos, según informó su familia a través de redes sociales.

La joven había alcanzado reconocimiento por su participación en producciones televisivas como A infância de Romeu e Julieta, A Caverna Encantada y la serie de Netflix Sintonía.

La noticia fue confirmada el domingo mediante una emotiva publicación en Instagram en la que sus familiares expresaron su dolor: "Fuiste la luz de nuestras vidas y sé que desde allá arriba seguirás cuidándonos e iluminándonos".

Según el medio local G1, Brandão comenzó a presentar síntomas a finales de abril, incluyendo fuertes dolores de cabeza, pérdida de apetito y somnolencia.

En un principio, los médicos sospecharon de dengue, pero tras descartar esta hipótesis, se le diagnosticó una infección urinaria y fue enviada a casa con medicamentos. Días después, sufrió su primer paro cardíaco.

Su madre, Thays Brandão, relató que tras el episodio inicial, la niña fue trasladada entre tres hospitales diferentes. En el Hospital General de Grajaú, donde se confirmó su muerte cerebral, los médicos detectaron una masa de cinco centímetros en su cerebro, aunque aún no se ha determinado si se trataba de un tumor, un quiste, un edema o un coágulo. "No saben qué había en su cerebro porque no pudieron abrirle la cabeza", explicó Thays. Se le practicará una biopsia para intentar esclarecer la causa.

Durante los días previos a su muerte, Millena sufrió un total de 13 paros cardíacos, algunos de ellos seguidos, según su madre. "Un día tuvo siete paros. A veces le daban masajes, otras veces usaban el desfibrilador", agregó.

Los tres hospitales involucrados han emitido comunicados lamentando el fallecimiento y anunciando la apertura de investigaciones sobre el tratamiento que recibió la menor. El Hospital General de Grajaú aseguró que se siguieron los protocolos correspondientes y que la familia estuvo informada durante todo el proceso.

Millena Brandão no solo fue actriz de televisión, sino también modelo infantil, y dejó una huella en la industria del entretenimiento brasileño pese a su corta edad.