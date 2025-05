A Pavel y Marel les une mucho más que las últimas dos letras de sus nombres. A ambos les apasiona la música, la composición, un concepto lírico depurado y cantar en vivo. Para ellos, compartir con sus seguidores su peculiar manera de expresar el arte es una parte esencial de sus vidas. Lo disfrutan.

Este sábado, Pavel Núñez y Marel Alemany vuelven a unir sus voces para un espectáculo único.

Pavel a Marel es el nombre del concierto que promete ser una velada cargada de magia, en la que estos dos talentosos artistas llevarán al público por un nostálgico recorrido de sus más icónicas canciones.

"Este encuentro se dio de forma fluida, no fue nada estratégico", dice Pavel al hablar del proceso para el junte en concierto.

Y es que, para unir sus talentos, ellos no necesitan excusas: basta con coordinar sus agendas y fluir. Marel vive en Canadá, pero su arte lo une a la tierra que le inspira.

"Marel vive en Canadá, había que hacer que las agendas coincidieran y darle forma al proyecto, y por fin se dio", añadió Pavel. "Venimos de la misma Casa de Teatro, el público lo compartimos, es muy fácil hacer un concierto entre dos colegas de este perfil".

Para Marel, este concierto era una tarea pendiente.

"Teníamos que haberlo hecho hace mucho, porque yo conozco a Pavel desde la época de Casa de Teatro. Él tocaba, yo lo iba a ver, yo tocaba y lo veía pululando por ahí, y cuando yo saqué mi primera canción él me invitó a una gira que tenía, esa fue la única vez que estuvimos juntos en el escenario".

Por esta razón Marel cree que este era un buen momento para ese reencuentro, con gente ávida de buena música, buenas letras, sentimientos... "Y eso es lo que le vamos a dar", añade.

¿Qué puede esperar el público en el concierto? Mucha música, lo primero. Pero, además, "dos amigos cantando canciones, narrando historias".

"Será una interacción natural, una sola banda, obviamente para facilitar la uniformidad del repertorio, y es un conversatorio musical, por así llamarlo, donde Marel canta una canción, yo canto otra, él canta dos, yo canto dos, después una juntos, etc.", revela Pavel.

Además, el público que quería escucharlos cantar canciones del otro también será complacido: "Hemos realizado, de hecho, un muy buen termómetro, que fue grabar dos canciones de antaño de cada uno, pero juntos".

"Serán versiones acústicas de ambas canciones. Grabamos las voces a distancia, hicimos un videíto, lo más modesto que se pudo, pero al final, cuando salió ese producto, la gente lo abrazó. De hecho, lo hemos repetido en las publicaciones varias veces, y siempre tienen un sinnúmero de comentarios a favor, y eso es lo que va a pasar en el concierto, obviamente con una banda, pero ahí la van a poder disfrutar de manera acústica".

Se trata de Lucecita y Canción de cuna, dos canciones emblemáticas en las carreras de los artistas, que ya no les pertenecen a ellos, sino a sus fans.

"Sí, eso tocó una fibra porque nosotros escribimos las canciones, y ellas luego cogen vida propia, y yo creo que esos dos temas forman parte de las vidas de la gente. Hay gente que me escribe y me dice: ´Yo le ponía Lucecita a mi hija desde que nació y ahora tiene 11 años´ o ´Yo conocí a mi mujer, y esa fue la canción que tocamos en la boda, que bailamos por primera vez´. Y estoy seguro de que a Pavel le ha pasado lo mismo", asegura Marel sobre la complicidad del público con sus canciones.

Y razón lleva cuando lo confirma: "Sí, con Canción de cuna es un feeling parecido. Son canciones primas hermanas. Canción de cuna viene más hacia un amor menos secular, porque el amor que describe Marel en Lucecita es más de pareja; la mía es maternal, o sea, dedicada a mi abuela en el momento que me tocó verla irse. Entonces, creo que los sentimientos que tienen que ver con dolor y enamoramiento, no sé por qué, pero cogen vida, y la gente abraza ese tipo de propuestas. Y lo que a la gente le ha sorprendido más es escucharnos interpretarla. Entiendo que eso también da una proyección, no solo de camaradería, sino de que el concierto se concibió desde un compartir, no necesariamente un concierto y ya".

Y ese es el poder de la música: tocar esa fibra, unir sentimientos, reparar corazones.

"Yo sé que eso es lo que le pasa al público. Y poder vivirlo así, poder vivirlo como ellos lo hacen, escuchando a otro cantautor, vivir la interpretación de un colega, es algo mágico". "Eso es lo que va a ver la gente este sábado", dos artistas compartiendo todo su arte.

No es música de moda

Ambos coinciden en que vivimos un momento interesante, donde la música está al alcance de un clic. Ahora, las personas pueden elegir desde sus celulares qué escuchar y cuándo hacerlo. "Algunos se suman a las tendencias del momento, mientras otros prefieren refugiarse en las voces de antaño, buscando una pausa, una desconexión de todo lo que domina el sonido actual", aseguran.

Las boletas para el show están disponibles en Tix.do, con precios que van desde RD$1,500 a RD$3,000. La cita es mañana sábado 10 de mayo a las 9:00 p.m en Hard Rock Café SD.