Milan y Sasha, los hijos de Shakira, debutan en la música con "The One"

Shakira no pudo contener las lágrimas de emoción al ver a sus hijos, Milan y Sasha, tomar por primera vez el escenario sin ella.

Con apenas 12 y 10 años, respectivamente, los pequeños artistas hicieron su debut musical en solitario durante la gala de la fundación Let It Beat, celebrada el pasado 8 de mayo en Miami.

El evento, respaldado por Sony Music Latin, celebró a los nuevos talentos de la música juvenil y marcó el inicio de una nueva generación artística... con los hijos de Shakira a la cabeza.

Ambos participaron en el álbum debut "All For You", parte del programa Next Generation of Artist, que reúne a jóvenes entre los 10 y 20 años con el objetivo de impulsar sus carreras musicales.

Sasha, con solo 10 años, sorprendió con su voz en la canción "The One", mientras que Milan, de 12, no solo lo acompañó en la batería, sino que también demostró su talento vocal en el tema "It's All For You", compartiendo escenario con otros artistas emergentes.

El videoclip de "The One", que tendrá su estreno mundial este domingo 11 de mayo, fue uno de los momentos más esperados de la gala.

Presentación de los hermanos

Según diversos medios, su presentación fue el instante más emotivo de la noche: los hermanos demostraron que el talento musical no solo se hereda, sino que también se cultiva con pasión, disciplina y una madre profundamente involucrada y orgullosa.

Shakira, quien hizo una pausa en su gira mundial para acompañar a sus hijos en esta ocasión tan especial, compartió el momento con sus seguidores en redes sociales. "Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha.

´The One´ con Sasha cantando y Milan en la batería, y ´It´s All For You´ con Milan cantando junto con otros jóvenes talentos", escribió la cantante en Instagram.

Esta no es la primera vez que Milan y Sasha incursionan en el mundo de la música. Ya habían emocionado al público al participar con su madre en la canción "Acróstico", incluida en el álbum "Las Mujeres Ya No Lloran". Sin embargo, este proyecto marca su primer paso formal como artistas independientes.

La gala Let It Beat no solo fue un evento musical, sino también una plataforma para promover la música como herramienta de transformación social. Y en medio de ese mensaje de esperanza, los hijos de Shakira dieron el primer gran paso de lo que podría ser una larga y brillante carrera musical.