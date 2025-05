Chelsy lanza su primer álbum "Afrodita", una fusión de reguetón, trap y dembow

La mayoría de las canciones de Afrodita, distribuido por Chosen Few, son de autoría de la propia Chelsy. ( DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN )

Con el lanzamiento de su primer álbum musical, titulado Afrodita, la artista y compositora Chelsy da un paso firme en su proyección tanto nacional como internacional, con un disco en el que explora diversos ritmos musicales.

Se trata de una producción que fusiona la sensualidad, el poder y la feminidad inherentes a la figura mitológica de Afrodita, con los vibrantes ritmos urbanos que definen esta obra.

Este álbum, que abarca géneros como reguetón, trap, jersey club, R&B, dembow y rap, busca ser un espacio de expresión auténtica para las mujeres, invitándolas a conectar con su libertad sexual, su vulnerabilidad y su fuerza interior.

Además, las anima a descubrir una faceta única de la experiencia femenina, impulsándolas a liberarse, abrazar su sensualidad y sentirse empoderadas.

A través de letras que ella misma ha escrito e interpretado, Chelsy —también conocida como "La del Afro"— pretende que las mujeres se identifiquen con sus vivencias, sentimientos y emociones, en un mundo donde la voz femenina en la música urbana sigue ganando terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/4c7094a2-3162-4900-b813-477c9cd468b7-6337cf16.jpg Chelsy le agradeció a su madre, Cheddy García, por el apoyo. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

Durante una rueda de prensa realizada en el restaurante Joie at Bloom, presentada por la compañía de distribución musical CFD Distro, Chelsy ofreció detalles del álbum, sus colaboraciones y su rol como compositora. Al evento asistieron representantes de medios de comunicación, artistas urbanos, invitados especiales y ejecutivos de There Seven Music, empresa que la representa a nivel nacional e internacional.

"Cada canción es un himno a la libertad: libertad de sentir, de expresar, de ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Afrodita, con la participación de diversos talentos, ofrece a las mujeres un espacio sonoro donde pueden reconocerse, empoderarse y disfrutar sin miedo", expresó la artista.

"Esto no es solo un álbum, es una declaración de independencia, feminidad y expresión personal, que revaloriza la figura de la mujer como diosa y fuente de poder: desde la dulzura hasta la rebeldía, desde la pasión hasta la independencia. Pero no es un disco solo para mujeres, es para todo tipo de público", añadió.

Durante el encuentro, Chelsy también presentó algunos de los audiovisuales que acompañan el proyecto, junto a varios de los artistas urbanos que colaboraron en el álbum.

La artista agradeció a su familia, a quienes definió como sus primeros fanáticos, por el constante apoyo recibido, destacando de manera especial el respaldo de su madre, la actriz Cheddy García, y de su padre, el periodista Mayobanex Bautista.

Sobre el disco

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/a1d502fa-e749-4347-9c13-3f6427d0b1c9-f242a578.jpg La artista realizó un encuentro con la prensa donde ofreció detalles del tema. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

La mayoría de las canciones de Afrodita, distribuido por Chosen Few, son de autoría de la propia Chelsy, quien se esmeró en entregar una producción de alta calidad, con múltiples colaboraciones.

El álbum incluye los temas: Rainao, Cuídate (con El Fother), Princesa, Boxer (con Black Jonas Point), Pelorizo, Desespera (con Menor Bronx), Libertina, Fuete (con Químico Ultramega), Frízate, Shorties (con Yaya La Voz), Carnita, Bandolera (con Gailen La Moyeta), Poseída, En el 12, y ¿Y tú qué? (con Yomel El Meloso, Nino Freestyle y Shelow Shaq).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/f5267b42-0556-4ccd-a2b2-26fe62f60eff-d4830981.jpg

Chelsy ha promocionado especialmente las canciones Libertina, Shorties, Carnita y ¿Y tú qué?, todas disponibles con sus respectivos audiovisuales en sus plataformas digitales.

La producción musical estuvo a cargo de Yoyo como productor principal, junto a John Neón y Claudio Ortiz, quienes pusieron todo su talento al servicio de este proyecto.

Con Afrodita, su primer álbum, Chelsy consolida su trayectoria en la música urbana y se posiciona como una voz emergente con propuestas frescas y poderosas, llevando en alto la bandera de la República Dominicana.