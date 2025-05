Con un homenaje a Rubby Pérez se inaugura la decimosegunda gala "Arte sin Fronteras"

Por un instante, el Palacio de Bellas Artes dejó de ser solo un escenario para convertirse en un caleidoscopio de culturas, ritmos y sentimientos.

Las notas de merengues icónicos llenaron el aire mientras decenas de jóvenes, vestidos con trajes coloridos y sonrisas sinceras, daban inicio a la decimosegunda edición de la Gala Nacional de Arte "Arte sin Fronteras". La emoción era evidente: se celebraba el arte, la identidad y la memoria de quienes han hecho historia en la música dominicana.

Con un popurrí de merengues de la orquesta 4:40, interpretado por estudiantes, los ministerios de Educación y Cultura inauguraron esta gala que busca exaltar la creatividad y el talento artístico en las escuelas públicas. La apertura estuvo a cargo de Alexander Marte, de Monte Plata.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/7916d78f-09ff-4b53-931a-e67dba1503c0-675dec1c.jpg En la decimosegunda gala "Arte sin Fronteras" asistieron estudiantes de escuelas públicas y estuvo dedicada a Rubby Pérez. (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/2d116558-1a6e-42ea-95eb-dc3d7dd7325b-d7b5f9ae.jpg Se le otorgó un reconocimiento póstumo a Rubby Pérez. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El grupo de danza, dirigido por la maestra Isabel Martínez, presentó una coreografía al ritmo de la canción El farolito, desatando el entusiasmo de la audiencia, compuesta por docentes, estudiantes y autoridades.

El evento, celebrado en el Palacio de Bellas Artes, contó con la presencia de los ministros de Cultura y Educación, Roberto Salcedo y Luis Miguel De Camps, respectivamente; el viceministro Amaury Sánchez; la presidenta de Acroarte, Wanda Sánchez; y las reconocidas actrices y cantantes Cecilia García y Adalgisa Pantaleón, esta última en representación del homenajeado Juan Luis Guerra, , a quien estuvo dedicada la gala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/0d636118-07f9-4386-b130-f57cf7ae55bd-2edeaa8f.jpg Adalgisa Pantaleón recibió el reconocimiento en nombre de Juan Luis Guerra. (SAMIL MATEO DOMINICI)

A través de un video, Juan Luis Guerra motivó a los estudiantes a preservar el arte. Fue reconocido por sus aportes a la cultura dominicana y representado por Adalgisa Pantaleón, quien se mostró conmovida por la distinción que resalta el talento joven del país.

"Estoy muy feliz porque los artistas que tenemos tantos años en esto estamos inculcando en los jóvenes", expresó tras recibir el reconocimiento y un retrato del artista.

Sin saberlo, Pantaleón también fue homenajeada con un galardón por su trayectoria musical de más de 50 años. "Mi arte viene por herencia y, en nombre de mi familia, lo agradezco. Muchas gracias a todos", dijo emocionada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/734cca1a-2362-4260-acbc-18299011556e-75b12962.jpg El homenaje póstumo a Rubby Pérez. (SAMIL MATEO DOMINICI)

La actividad también contó con la presencia de figuras clave del arte y la educación, como la directora teatral Germana Quintana y el exalcalde Manuel Jiménez, entre otros. En la gala, se resaltaron las culturas de más de 18 naciones del continente americano.

"Esta Gala Nacional de Arte es una demostración de que en nuestras aulas tenemos cultura, arte y talento", señaló el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien agradeció a su madre, la actriz y cantante Cecilia García, por inculcarle el amor por el arte.

"La educación no está completa si en ella no se incluye la belleza, la música y la expresión del arte en todas sus manifestaciones. La meta es que más de 125 mil jóvenes se formen en arte, convencido de que el talento no se puede quedar sin arte, sin identidad artística, porque el arte late con fuerza en cada estudiante formado en estas áreas del arte", destacó De Camps.

Estudiantes de las 18 direcciones regionales del país presentaron obras de grandes artistas y expresiones culturales de países como Colombia, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Panamá, Guatemala, Argentina, entre otros. Una de las delegaciones, en representación de México, realizó una escena del programa El Chavo del 8, aportando humor a la gala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/ea82bdcc-4ee9-4fe1-ad71-4e2621aced72-2478cfe7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/83eda10e-a689-4b00-a4dd-2e5db234ee55-781c15e0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/7e3d702e-4bde-4dc6-ac92-076d238e7f18-06e2c016.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/f91c044e-f9e6-47de-b10e-8351f9e0e472-8307c8c2.jpg

La representación cubana estuvo a cargo del Centro en Artes Mercedes Bello, de Nagua, y presentó un recorrido musical que incluyó "Cuba, qué ricos son tus paisajes", "Yolanda" del cantautor Pablo Milanés, y "Carnaval" de Celia Cruz, quien fue imitada por una estudiante que, junto a sus compañeros, recreó las emblemáticas presentaciones de la artista. También interpretaron "Yo soy cubano".

El Centro en Artes Monseñor Francisco Panal, de San Francisco de Macorís, representó a Chile con una selección de canciones y poemas del país sudamericano, incluyendo temas de la cantante Myriam Hernández y de agrupaciones como La Ley y Los Ángeles Negros, acompañados de un vestuario representativo de la nación andina.

"Arte sin Fronteras" es un evento que busca ir más allá de lo artístico, promoviendo la formación de individuos críticos.

Las presentaciones estuvieron a cargo de estudiantes del nivel secundario, formados en áreas como Música, Danza, Teatro, Cine y Fotografía, Multimedia, Artes Visuales, Creación y Producción Artesanal en metal y madera, y Producción en Cerámica, Joyería y Bisutería.

Un homenaje a un grande ido a destiempo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/1efef36e-1021-40cb-87dc-b1300fb9b06d-c19e4278.jpg (SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/19ec483c-5328-4770-8e32-3df40555d39c-b53f517b.jpg Parte de la presentación de los jóvenes.

El homenaje a Rubby Pérez fue responsabilidad de la delegación del Centro Educativo Mercedes Bello, de la Dirección Regional 14 de la "provincia Sánchez Ramírez. Consistió en un popurrí de sus temas más populares, como "Volveré", "Sobreviviré", "Cobarde cobarde" y "Enamorado de ella".

Un video del artista conmovió al auditorio. En él, Rubby Pérez expresaba su deseo de vivir lo suficiente para acompañar a los jóvenes que lo honraban con su música. Un minuto de silencio precedió la presentación de su trompetista, Harodis Almegue —sobreviviente de la tragedia del Jet Set—, quien recibió el reconocimiento en nombre del artista.

"El maestro Rubby Pérez se mostró sorprendido cuando vio a los estudiantes del sistema educativo tocando y bailando su música con alto nivel de calidad. En la gala lo recordamos y exaltamos como un ejemplo para toda nuestra población estudiantil", explicó Gelson Navarro, encargado de la Modalidad en Artes del MINERD.

Cada interpretación estuvo acompañada de imágenes del artista, llenando el ambiente de alegría y nostalgia. Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de "De color de rosa", la última canción cantada por Rubby Pérez

Entrada libre miércoles y jueves

La gala "Arte sin Fronteras" estará abierta al público general los días miércoles 14 y jueves 15 de mayo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.