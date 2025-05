El Alfa anuncia su retiro con su última gira mundial: "El Último Baile Tour"

4 de junio – Avant Gardner – Nueva York, NY



22 de junio – H-Town Bash – Houston, TX



26 de junio – X-TRA – Zúrich, Suiza



5 de julio – La Festival – Núremberg, Alemania



6 de julio – RBF – Benidorm, España



12 de julio – RBF – Santander, España



13 de julio – RBF – Mallorca, España



19 de julio – RBF – Barcelona, España



20 de julio – RBF – Madrid, España



26 de julio – Carroponte – Milán, Italia



27 de julio – RBF – Galicia, España



3 de agosto – Baja Beach Fest – Rosarito, México



10 de agosto – Pepsi Center – Ciudad de México



17 de agosto – Movistar Arena – Santiago de Chile



27 de septiembre – Parque Viva – San José, Costa Rica



03 de octubre – The Rave/Eagles Club – Milwaukee, WI



04 de octubre – Myth – Minneapolis, MN



10 de octubre – Atlanta Coliseum – Atlanta, GA



11 de octubre – Strand Ballroom – Providence, RI



12 de octubre – MGM Fenway – Boston, MA



17 de octubre – Peacock Theater – Los Ángeles, CA



18 de octubre – Hard Rock Live – Sacramento, CA



23 de octubre – Fillmore – Filadelfia, PA



24 de octubre – Oakdale Theatre – Wallington, CT



25 de octubre – United Palace – Nueva York, NY



30 de octubre – Fillmore – Denver, CO



31 de octubre – SAP Center – San José, CA



1 de noviembre – Substance – Las Vegas, NV



12 de noviembre – Sky Deck – Nashville, TN



13 de noviembre – 710 Music Hall – Houston, TX



16 de noviembre – Bomb Factory – Dallas, TX



19 de noviembre – Fillmore – Charlotte, NC



20 de noviembre – Echostage – Washington, DC



21 de noviembre – Rosemont Theatre – Chicago, IL



29 de noviembre – Hard Rock Live – Hollywood, FL



30 de noviembre – House of Blues – Orlando, FL