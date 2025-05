Hijo de dominicanos y nacido en los Estados Unidos, Geoffrey Royce Rojas, conocido como Prince Royce, es un cantante y compositor que ha sabido tomar lo mejor de ambas culturas para reflejarlo en su música. De ahí surge su propuesta artística, depurada y única, donde los ritmos norteamericanos se entrelazan con los caribeños.

Bachata y R&B; pop y reguetón; inglés y español. El artista no se pone límites a la hora de crear. Su carta de presentación en la industria, hace ya casi 15 años, fue Stand by Me, versión en bachata del éxito de 1961 de Ben E. King, con la que alcanzó el primer lugar en las listas Tropical Songs y Latin Tropical Airplay de Billboard en EE.UU.

Ahora, fiel a sus raíces, el artista repite la fórmula: fusionar idiomas, géneros y culturas.

Mañana viernes 16 de mayo lanzará su nuevo álbum Eterno, una producción que trae a la actualidad canciones emblemáticas del pop estadounidense, pero en versión bachata.

"Así es, Eterno es un concepto de disco donde traigo clásicos americanos de pop en bachata, muy parecido a como hice con Stand by Me, y creo que llevo tiempo pensando en este concepto", expresa.

El nombre del disco responde a su visión artística: "El título Eterno viene siendo de las canciones que pienso que son icónicas, que han durado una eternidad. Siento también que, como artista, cuando voy al estudio, mi intención es siempre hacer música eterna, música que pueda durar años y generaciones".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/photo-jan-15-2025-6-43-34-pm-d4a55e2d.jpg Prince Royce, cantante y compositor. (FUENTE EXTERNA)

Admite que en un principio no quería repetir fórmulas.

"Mucha gente me preguntaba si lo haría de nuevo, yo como que no quería, porque a mí no me gusta repetir fórmulas".

Pero entendió que cuando algo funciona, a veces conviene retomarlo.

"Yo estaba sentado con el presidente de Sony Music Live, que me dijo: ´Man, tú fuiste como el pionero de este spanglish en bachata, de un clásico´, y cuando me explicó todo lo que esa canción pudo hacer, contesté: man, en ese momento no visualicé ni pensé en todo lo que esa canción pudo fusionar culturalmente, you know".

Esa reflexión fue clave para lanzarse con Eterno, un disco donde el spanglish será protagonista. Versiones en bachata de clásicos como My Girl (The Temptations), Yesterday (The Beatles) y Dancing in the Moonlight (King Harvest), entre otros, forman parte del repertorio.

"Yo entré al mercado latino con un tema casi totalmente en inglés, y creo que es una manera de fusionar géneros, lenguajes, culturas. Por ejemplo, en Netherlands ahora mismo How Deep Is Your Love (versión tropical del éxito de los Bee Gees) está número uno allá, sin haber ido de promoción. Creo que eso es lo que esta fusión puede lograr: llegarle a un público amplio y diferente. Eso es lo importante y divertido".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/prince-royce-f88703f6.jpg Prince Royce, cantante de origen dominicano, en una imagen promocional de su nuevo disco Eterno. (FUENTE EXTERNA)

Que la bachata llegue a rincones tan distantes gracias a su música es algo que lo llena de satisfacción.

"Me siento muy orgulloso y honrado de formar parte del crecimiento del género, porque creo que es un logro de todos los artistas de bachata, dentro y fuera de República Dominicana".

"Vemos cómo ahora Rosalía graba una bachata, un merengue; así como Manuel Turizo, C. Tangana... Hemos visto un crecimiento donde la bachata ya está fuera de RD".

Para él, este fenómeno eleva la popularidad de un género que nació en los sectores más humildes de su país.

"Yo, como exponente de bachata, creo que me gusta ver eso, me gusta ver que la gente está adaptando su propio sonido en diferentes países, y me siento muy orgulloso de haber podido poner mi granito de arena".

Carrera de altos y bajos

Al evaluar su trayectoria musical, Royce la define como una montaña rusa de emociones y etapas.

"La música es como una montaña rusa, siempre entra y sale una moda nueva, pero hay que seguir navegando. Y definitivamente me ha durado muchísimo, he crecido muchísimo, ya son como 15 años de carrera, y esa es la meta: mantenerme".

Royce recuerda que cuando inició en esta industria, no tenía ni idea de lo que ocurriría.

"Cuando empecé no sabía qué iba a pasar, estaba viviendo el momento. No sabía si iba a tener más de un hit, o si después del segundo vendría otro. El segundo disco para mí fue difícil, adaptándome a la fama y todo lo que conlleva. Es después, cuando pasan varios años, que uno se da cuenta de la magnitud".

"Es algo muy bonito ver que uno puede seguir haciendo lo que ama y conectando con la gente", dice agradecido.

¿Y después de la música, qué sigue? Él contesta.

"Si hay un plan B ahora mismo, no sé, no creo. Pero sí me encantaría involucrarme en otras cosas, quizás actuación, o en otros negocios. Pero me encantaría seguir cantando mientras la gente me deje".

Y concluye con una reflexión sincera: "La música es un desahogo. Yo cuando estoy en el estudio grabando, me olvido de todo. Estoy grabando, estoy disfrutando también, aunque diga que es trabajo, disfruto mucho el estudio".

Y definitivamente la música es una forma de soltar el estrés, no solo como cantante, pero como oyente también. Mucha gente utiliza música para hacer ejercicio, para relajarse, y creo que como artista es el mismo caso también.

La industria del entretenimiento tras la tragedia del Jet Set

Al cuestionarle cómo visualiza el futuro del entretemiento tras la tragedia sufrida en la discoteca Jet Set, Prince Royce lo tiene claro.

"Definitivamente va a haber un cambio, un antes y un después tras lo que pasó en Jet Set, en el sentido de que normalmente el artista quizás hace un recorrido de producción, de que el stage esté correcto, pero muchas veces, la mayoría me imagino que no estamos revisando la discoteca o el evento como tal".

"Ahora, a nivel de producción, de promotores o quien sea que contrata un artista, habrá que revisar eso bien antes de aceptar un show, de subir a la tarima y asegurarse de que todo esté bien. No solo para el artista, sino para los fans, para todo el mundo que está disfrutando de un concierto".