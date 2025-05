El cantante Chris Brown permanecerá detenido hasta mediados de junio

El cantante estadounidense de R&B Chris Brown, acusado de "lesiones graves" en el Reino Unido, permanecerá detenido hasta el 13 de junio, decidió este viernes un juez británico.

Brown, sospechoso de una agresión a un productor musical en una discoteca de Londres en 2023, fue detenido el jueves en un hotel de Mánchester e inculpado poco después, y compareció este viernes en un tribunal de esa ciudad del norte de Inglaterra.

El ganador del Grammy, de 36 años, fue acusado de un cargo de causar daños corporales graves después de ser arrestado en un hotel de Manchester.

The Sun, que fue el primer medio en informar sobre la historia, dijo que el productor Abe Diaw les reveló que fue hospitalizado después de que Brown lo golpeó durante un ataque no provocado en el club nocturno Tape, en el elegante vecindario de Mayfair, en febrero de 2023.

Brown se encontraba de gira por el Reino Unido en ese momento.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_6638099_20160517110332.jpg Chris Brown, cantante estadounidense, detenido en los Inglaterra. (ARCHIVO)

El tabloide dijo que se enteró de que Brown estaba en el Reino Unido el miércoles y llamó a la policía para averiguar si estaba bajo arresto. El periódico dijo que agentes de la Policía Metropolitana de Londres viajaron a Manchester y realizaron el arresto.

El representante de Brown no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

