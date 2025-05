The Weeknd considera cerrar su etapa artística tras perder la voz por un ataque de pánico

The Weeknd ha dejado una huella en la música pop global. ( FUENTE EXTERNA )

Abel Tesfaye, conocido mundialmente como The Weeknd, atraviesa un momento de transformación personal y profesional luego de un incidente ocurrido en 2022, cuando perdió la voz en pleno concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Según reveló en una entrevista con The Guardian, el episodio no fue causado por un problema físico, sino por un ataque de pánico, en medio de una intensa agenda que incluía conciertos y la producción de la serie The Idol.

La noche anterior al incidente, Tesfaye había filmado escenas finales de la serie en el mismo estadio tras ofrecer un concierto completo. Luego de actuar durante horas como The Weeknd, volvió a interpretar a su personaje en la serie, Tedros, un magnate manipulador, durante cuatro horas adicionales de rodaje.

El agotamiento acumulado lo llevó a una crisis. “Esta fue la primera vez que no pude escapar. Mi cuerpo me decía: no puedes cantar para evadirlo. Tienes que resolverlo”, explicó el artista.

El episodio inspiró su nuevo proyecto cinematográfico Hurry Up Tomorrow, un thriller psicológico coescrito y protagonizado por él. En la película, Tesfaye interpreta a una versión de sí mismo: un artista en crisis tras una ruptura amorosa y bajo presión de su entorno profesional.

El filme, dirigido por Trey Edward Shults, cuenta con las actuaciones de Barry Keoghan como su representante y Jenna Ortega como una fan obsesiva. La narrativa se inspira en conceptos del psicoanalista Carl Jung y refleja el conflicto entre el ego y el inconsciente.

Tesfaye ha señalado que este proyecto podría marcar el final de su etapa como The Weeknd, un nombre que ha representado su carrera desde los 19 años. “Me siento agradecido de poder filmar mi personaje en 35 mm y prenderle fuego”, dijo, sugiriendo un cierre simbólico de ese capítulo.

Con más de 15 años de trayectoria, The Weeknd ha dejado una huella en la música pop global con éxitos como Can’t Feel My Face, The Hills, Starboy y Blinding Lights. Sus álbumes han explorado temas como el trauma, el amor, las drogas y la soledad, y han sido reconocidos tanto por el público como por la crítica.

Además de su trabajo artístico, ha contribuido con donaciones millonarias a causas en Palestina, Etiopía y otros lugares a través de su fundación. Aunque aún no ha visitado Etiopía, el país de origen de sus padres, ha expresado su deseo de reconectar con sus raíces.

Sobre el futuro de su carrera, Tesfaye afirma que ha cumplido con los objetivos que se planteó en su juventud y que ahora está enfocado en encontrar nuevas formas de expresión. “He dicho todo lo que tengo que decir”, afirmó.