Lanzan álbum póstumo de Félix del Rosario con interpretaciones en vivo de latin jazz

El saxofonista y director de orquesta dominicano Félix del Rosario es el centro de un nuevo lanzamiento musical titulado "Mi acento en latín jazz (En Vivo)", disponible desde esta semana en plataformas digitales. El álbum presenta una recopilación de grabaciones realizadas en vivo durante las últimas presentaciones del artista.

La producción estuvo a cargo de Radhy Miranda, quien recopiló, restauró y organizó el material grabado por Del Rosario en distintos escenarios. El proyecto fue concebido por el propio músico antes de su fallecimiento y fue distribuido por el sello La Oreja Media Group.

El repertorio incluye temas como "Tres palabras", "Caña brava", "The way we were", "Los algodones", "Orfeo negro", "Bossa medley", "Los hijos de Sánchez", "La fiesta", "Summertime" y una pieza compuesta por el propio Del Rosario titulada "Gricell", dedicada a su hija.

Las grabaciones reflejan la aproximación del artista al jazz y otros géneros, como el bolero y la bossa nova, incorporados a su lenguaje musical a lo largo de su carrera. El proyecto tiene como objetivo conservar y difundir esta parte de su obra.

Te puede interesar "Félix Navidad": el legado del merengue navideño del maestro Félix del Rosario

Félix del Rosario fue fundador de la orquesta Los Magos del Ritmo y desarrolló una trayectoria musical que incluye más de 30 producciones discográficas. Durante las décadas de 1960 y 1970, contribuyó a la presencia del merengue en escenarios internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/19/whatsapp-image-2025-05-19-at-103708-am-1-1e6cf6eb.jpeg

Más

Sobre el proyecto, el productor Radhy Miranda explicó que el material nació del deseo de grabar en estudio, pero las condiciones llevaron a documentar presentaciones en vivo, con el apoyo del cantante Jairo García. "El maestro siempre mostró interés en el jazz , y a menudo integraba elementos de improvisación en sus interpretaciones", señaló.

Radhy Miranda explicó que el nació del deseo de grabar en estudio, pero las condiciones llevaron a documentar presentaciones en vivo, con el apoyo del cantante Jairo García. "El maestro siempre mostró interés en el , y a menudo integraba elementos de improvisación en sus interpretaciones", señaló. El álbum busca ofrecer un registro directo del músico en escena, sin ediciones posteriores, como parte de una iniciativa que busca preservar su trayectoria en el formato en que fue concebida por él mismo.

busca ofrecer un directo del en escena, sin ediciones posteriores, como parte de una iniciativa que busca preservar su trayectoria en el formato en que fue concebida por él mismo. "Mi acento en latín jazz (En Vivo)" está disponible en las principales plataformas digitales.