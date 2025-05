¿Ana Gabriel expulsó a Christian Nodal y Ángela Aguilar de su concierto?

Un video que se viralizó recientemente en redes sociales generó confusión al mostrar una supuesta escena en la que la cantante mexicana Ana Gabriel interrumpe su concierto para exigir que los artistas Christian Nodal y Ángela Aguilar se retiren del recinto.

Sin embargo, esta información ha sido desmentida: el video fue creado con inteligencia artificial y no corresponde a un hecho real.

La grabación, que se compartió ampliamente en plataformas como TikTok, muestra a una voz similar a la de Ana Gabriel diciendo: "Me disculpo con los asistentes, pero hasta que no se retiren Ángela Aguilar y el señor Nodal, quienes están entre el público, no voy a cantar y cancelo el concierto".

El contenido provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaban la veracidad del supuesto incidente.

El comunicador Michelle Rubalcava abordó el tema en su canal de YouTube El Mich TV, y aclaró que el video fue generado utilizando inteligencia artificial (IA).

"Obviamente este video no es real. Ana Gabriel jamás correría a una artista de su concierto. Ni a Verónica Castro", expresó Rubalcava, quien también llamó a la reflexión sobre el uso responsable de esta tecnología: "Está bien aprovechar esta tecnología para nuestro beneficio, pero no para hacer daño".

Esta no es la primera vez que Ana Gabriel es objeto de un rumor fabricado con herramientas de IA. En otra ocasión, circuló en redes una supuesta noticia sobre un matrimonio entre la cantante y la doctora Ana María Polo, conductora del programa Caso cerrado, en una ceremonia privada en Miami.

La versión también fue desmentida por Rubalcava, quien explicó que el audio atribuido a la periodista Pati Chapoy era igualmente falso y generado por inteligencia artificial.

Con esta aclaración, se confirma que Ana Gabriel no tuvo ningún conflicto con Christian Nodal ni con Ángela Aguilar, y que el video que sugiere lo contrario fue manipulado.

La situación resalta el potencial de la inteligencia artificial para crear desinformación y la importancia de verificar fuentes antes de compartir contenidos en redes sociales.

