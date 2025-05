Con 18 años de carrera, el cantante urbano dominicano El Alfa se unió a la lista de artistas que anuncian su retiro de los escenarios en su mejor momento.

El intérprete de éxitos como "Suave" y que ha llevado el dembow a escala internacional también realizará una gira de despedida y la ha bautizado como "El Último Baile Tour".

Reconocido por su energía y éxitos globales como "La Mamá de la mamá", "La Romana" y "Singapur", El Alfa promete una serie de conciertos inolvidables en los que interpretará los temas que lo convirtieron en la figura del género.

¿Retiro temporal o permanente? o ¿estrategia de marketing? El tiempo lo dirá. En una rueda de prensa que ofreció el nativo del 12 de Haina, este se sinceró sobre las razones de esta pausa y señaló que ha tomado buenas decisiones para saber vivir de la música y no retirarse cuando ya no tenga mucho por dar.

"Han sido 18 años de carrera constante e ininterrumpida. Yo decía que -La música no me va a dejar a mi, yo voy a dejar la música-", reflexionó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/4-15052025-el-alfa-anuncia-el-ultimo-baile---samil-mateo-dominici46-75ad34a1.jpg El artista urbano habló con la prensa sobre su retiro. (SAMIL MATEO DOMINICI)

"Ojalá y Dios me de la oportunidad de poder ser de esos artistas que dice no voy, no que la música me este diciendo "ya mijo", por eso lo estoy haciendo ahora, en mi mejor momento", contó el ganador de varios Premios Soberano como "Urbano del año".

Otra de las razones de su despedida es pasar más tiempo de calidad con su familia.

Señaló que tiene como sueño ir a vacacionar a Dubái y a otros países, asistir a las actividades escolares de sus hijos, entre otras cosas que no hace porque, en sus palabras, su carga de trabajo no se lo permite. Además, tiene "18 años desvelándose".

Sigue en el negocio

Emanuel Herrera Batista, nombre de pila de El Alfa "El Jefe", dijo que ha tomado buenas decisiones en cuanto a los proyectos. Es dueño de su catálogo musical.

A esto, añadió: "Sigo manteniendo todas las propiedades, no tengo nada porque sentirme arrepentido".

Como parte de la gira, de la cual no hay fecha (todavía) para República Dominicana, El Alfa busca proyectar a los nuevos talentos urbanos en las ciudades donde se presente, así como grabar con ellos y "llevarlos a otros escenarios para que la gente vea que hay más detrás de El Alfa".

El relevo

¿Quiénes son los relevos del dembow ? Para el también productor son Chimbala, Yailin, Lomiel y Jey One .

? Para el también son . Recientemente Chimbala se alzó con el Premio Soberano a Urbano del año, Lomiel como Revelación del año y Yailin y Jey One siguen concitando popularidad con sus éxitos.

A pesar de que insiste que se retira, él asegura que tiene como meta seguir logrando cosas para la música urbana en República Dominicana y espera que la juventud y todos los artistas locales sigan creciendo.

El Alfa comenta que la finalidad de la gira "El Último Baile Tour" no es lo monetario, sino "dejar un sabor, una sabor, una sensación a toda esa fanaticada que he conquistado a nivel mundial".

Al ser abordado por Diario Libre, el urbano de 34 años dijo sentirse satisfecho por el camino recorrido: "Dios me ha permitido disfrutar lo que es no tener nada y tenerlo todo".

"Yo no me imaginé que iba a lograr tantas cosas y con el género del dembow que ha sido muy subestimado en República Dominicana. Me da felicidad lograrlo con el género que todo el mundo odió" El Alfa Artista urbano “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/15052025-el-alfa-anuncia-el-ultimo-baile---samil-mateo-dominici43-1f08a91c.jpg

¿Eres y estás feliz? le preguntamos y esto respondió: "Hasta sin dinero yo era feliz la vida entera. El que no es feliz pobre no va a ser feliz rico. Si usted no fue feliz pobre, cogiendo carro e' concho, cayendo preso con redada, cuando usted sea millonario tampoco va a ser feliz. Yo me disfruté el proceso de convertirme en una persona con dinero", concluye.

El Alfa inició su carrera en 2008 como parte del dúo El Alfa & Eddy Wilson, con temas como El fogón y Conmigo no. En 2009, como solista, lanza el sencillo Coche bomba que lo puso en el mapa del género en República Dominicana.

Otros éxitos son No Wiri Wiri (2011), Con to' lo' cacabele (2012) y Fuin, Fuan (2013), "Gogo dance", "Banda de camión", "Suave" y "A correr lo' Lakers" llegando a colaborar con artistas internacionales como Jowell & Randy, Farruko, Arcángel, Nicky Jam, Natti Natasha, Cardi B, y más adelante Bad Bunny, Black Eyed Peas, Becky G, Peso Pluma, A$AP, Lil Pump, Pop Smoke, y más.

Su discografía incluye el EP Disciplina en 2017, que alcanzó el puesto #45 en el Top Latin Albums de Billboard. En 2018 lanzó su primer álbum de estudio, El Hombre, que llegó al puesto #7 de la misma lista.

Siguió con Dembo$$ (2019), El Androide (2020), La Sabiduría (2022) y El Rey del Dembow (2023).

Fechas de la gira

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/15052025-el-alfa-anuncia-el-ultimo-baile---samil-mateo-dominici48-62463142.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/15052025-el-alfa-anuncia-el-ultimo-baile---samil-mateo-dominici47-29e41107.jpg El Alfa anunció las fechas de la gira. (SAMIL MATEO DOMINICI)

"El Último Baile Tour" ofrecerá a sus seguidores la oportunidad de despedirse de uno de los artistas más emblemáticos de la escena urbana contemporánea. Cada presentación será una celebración de su legado y su impacto en la cultura musical de toda una generación.

Fechas confirmadas de "El Último Baile Tour" 4 de junio – Avant Gardner – Nueva York, NY



22 de junio – H-Town Bash – Houston, TX



26 de junio – X-TRA – Zúrich, Suiza



5 de julio – La Festival – Núremberg, Alemania



6 de julio – RBF – Benidorm, España



12 de julio – RBF – Santander, España



13 de julio – RBF – Mallorca, España



19 de julio – RBF – Barcelona, España



20 de julio – RBF – Madrid, España



26 de julio – Carroponte – Milán, Italia



27 de julio – RBF – Galicia, España



3 de agosto – Baja Beach Fest – Rosarito, México



10 de agosto – Pepsi Center – Ciudad de México



17 de agosto – Movistar Arena – Santiago de Chile



27 de septiembre – Parque Viva – San José, Costa Rica



03 de octubre – The Rave/Eagles Club – Milwaukee, WI



04 de octubre – Myth – Minneapolis, MN



10 de octubre – Atlanta Coliseum – Atlanta, GA



11 de octubre – Strand Ballroom – Providence, RI



12 de octubre – MGM Fenway – Boston, MA



17 de octubre – Peacock Theater – Los Ángeles, CA



18 de octubre – Hard Rock Live – Sacramento, CA



23 de octubre – Fillmore – Filadelfia, PA



24 de octubre – Oakdale Theatre – Wallington, CT



25 de octubre – United Palace – Nueva York, NY



30 de octubre – Fillmore – Denver, CO



31 de octubre – SAP Center – San José, CA



1 de noviembre – Substance – Las Vegas, NV



12 de noviembre – Sky Deck – Nashville, TN



13 de noviembre – 710 Music Hall – Houston, TX



16 de noviembre – Bomb Factory – Dallas, TX



19 de noviembre – Fillmore – Charlotte, NC



20 de noviembre – Echostage – Washington, DC



21 de noviembre – Rosemont Theatre – Chicago, IL



29 de noviembre – Hard Rock Live – Hollywood, FL



30 de noviembre – House of Blues – Orlando, FL