Mireya Ramos: "La música latina siempre deja huella, y yo quiero aportar con mi fusión"

La cantante y compositora ganadora del Latin Grammy, Mireya Ramos, debutará en la República Dominicana con su propuesta solista "Guerrera", en la que rinde homenaje a sus raíces dominicanas y mexicanas con fusiones de mariachi.

La norteamericana de ascendencia dominicana ofrecerá su primer concierto en Santo Domingo, el 22 de mayo, en Casa de Teatro las 9:00 pm.

Mireya Ramos compartió detalles a Diario Libre de su puesta en escena en una entrevista en la que también se refirió a su trayectoria.

—¿Cómo nace tu vínculo con la música y con el mariachi, un género tradicionalmente masculino?

Mi papá es mexicano y mi mamá dominicana. Ambos son amantes de la música, cantan muy lindo. Mi mamá es muy romántica y desde siempre escuchó música mexicana, especialmente rancheras. Tanto así que terminó casándose con un mariachi (risas). Mi papá también cantaba mariachi. Así que crecí escuchando esa música y me enamoré de ella.

Me crié en Puerto Rico, y eso también me dio un fuerte vínculo con lo caribeño. Mi mamá coleccionaba vinilos de música folclórica latinoamericana, así que tuve una formación musical muy amplia desde casa. Aunque estudié música clásica en Nueva York, específicamente violín, empecé a tocar mariachi de forma muy orgánica. Me invitaron, y simplemente se dio.

—Eres fundadora de una agrupación muy singular. ¿Cómo nace Flor de Toloache?

Sí, fundé Flor de Toloache en Nueva York. Es el primer mariachi femenino de la ciudad. Aunque empezamos tocando en el metro, restaurantes y quinceañeras, poco a poco evolucionamos a una banda alternativa. Hemos tocado en festivales, en el programa Tiny Desk -fuimos el primer mariachi en hacerlo-, y hemos fusionado muchos géneros musicales. Es un colectivo internacional de mujeres, con una trayectoria de más de 17 años.

—¿Cómo fue la experiencia de recibir una nominación y luego ganar un Latin Grammy?

Fue totalmente inesperado. El primer álbum lo hicimos de forma independiente, invirtiendo nuestro tiempo y recursos. Lo inscribimos en los Latin Grammy sin muchas expectativas y ¡sorpresa! Fuimos nominadas. Fue una emoción enorme.

El segundo álbum, Las caras lindas, fue el que ganó. También fue lanzado de forma independiente, con el apoyo de un pequeño sello de Nueva York, Chulo Records. Estábamos todas nuestras familias presentes. Lloramos muchísimo. Fue la primera vez que un grupo de mujeres ganó en la categoría Best Ranchero/Mariachi Álbum. Ese premio no fue solo para nosotras, sino para todas las mujeres que están abriéndose paso en el regional mexicano.

—¿Qué impacto tuvo ese premio en tu carrera y en la del grupo?

El Grammy Latino nos puso en el mapa. Nos dio visibilidad. Gente que nunca había escuchado de Flor de Toloache se interesó. Eso nos abrió puertas para colaborar con artistas como John Legend, Miguel, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Dan Auerbach y Cultura Profética. ¡Ojalá algún día podamos colaborar con Juan Luis Guerra! Ese es un sueño pendiente.

—¿Cómo valoras la presencia de la música latina en el mercado de Estados Unidos?

La música latina siempre ha estado presente y deja huella. Creo que hubo un nuevo auge con el reguetón y temas como Despacito, pero también gracias a las redes sociales y YouTube. Ahora las colaboraciones son más fáciles y la gente no piensa tanto en géneros, sino en cómo crear juntos.

Lo bonito es que ahora se reconoce la diversidad de la música latina. Hoy es el reguetón, mañana la bachata, pasado el vallenato o la salsa. Todo tiene valor y belleza. Incluso aquí, en la República Dominicana, he visto a muchos jóvenes escuchando música regional mexicana. Me parece fascinante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/19/mireya-ramos-1-08979fe4.jpeg

"El Grammy Latino nos puso en el mapa. Nos dio visibilidad. Gente que nunca había escuchado de Flor de Toloache se interesó " Mireya Ramos Cantautora “

—Estás presentando un nuevo proyecto como solista. ¿De qué trata tu nuevo disco?

Mi nuevo álbum se llama Guerrera, y lo lanzo el 23 de mayo. Es una producción independiente que celebra a la mujer en todas sus dimensiones: la fuerza, la sensualidad, la vulnerabilidad... Todo eso es parte de ser una guerrera.

Incluye una cumbia que da título al álbum, rancheras con mucho despecho (que me encanta), y también una bachata. La grabé con Christian Alexis, un artista dominicano muy talentoso. La canción se llama Un invierno y es la segunda bachata que lanzo; la primera fue con Flor de Toloache, aunque más fusionada.

—¿Dónde estarás presentando este nuevo proyecto?

La gira inicia en esta nación, en Casa de Teatro, lo cual es muy especial para mí porque es mi primera vez presentándome aquí. Después tengo varios festivales en Estados Unidos y algunas presentaciones previstas en Colombia y México, donde también compongo mucho. Esta gira es mi carta de presentación en Latinoamérica, donde sueño con tocar más frecuentemente.

—¿Dónde puede encontrarte el público y seguir tu trabajo?

Quienes quieran escuchar mis canciones pueden visitar mi página web: mireyaramos.com. En Instagram estoy como @yeyasmiles y en Facebook como Mireya Ramos. Espero que se conecten con mi música, me sigan y esto sea solo el comienzo de muchas cosas lindas.