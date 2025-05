La súbita muerte de un exitoso rapero francés desata una polémica religiosa

Tras la brutal muerte del rapero francés Werenoi, algunos usuarios piden en las redes que se borre la discografía del artista, alegando su fe musulmana. Es un debate teológico y cultural que también divide a sus fans.

Pocas horas después de la muerte del rapero Werenoi a los 31 años, la radio Skyrock anunció en las redes sociales un programa especial en homenaje al disco más vendido de Francia.

Un gesto que puede parecer anecdótico, o incluso lógico, dada la fuerte influencia de la emisora en la escena del rap francés. Sin embargo, las críticas no han dejado de llover.

Estas críticas no están motivadas por una acusación de explotación comercial de la muerte del artista, sino por una razón totalmente distinta. Para muchos internautas, los temas del rapero deberían ser retirados de las plataformas de escucha.

"El mejor homenaje posible es borrar todos sus audios", dice un internauta bajo el post de Skyrock en X. Un comentario que ha sumado más de 5,000 likes.

Cancelación de artistas

Así que surge la pregunta: ¿por qué algunos piden que se borren las canciones del artista apenas unas horas después de su muerte? Para estas personas, los llamamientos a boicotear y borrar la discografía del artista están relacionados con la fe musulmana de Werenoi.

Según algunos, dado que la música se considera "haram" (prohibida) en el islam, seguir reproduciéndola y escuchándola podría perjudicarlo espiritualmente tras su muerte.

"En el islam, si una persona escucha su música mientras el artista está muerto, sigue pecando", explica un internauta en X. Sin embargo, no hay consenso sobre esta interpretación en el mundo musulmán.

En ciertas corrientes rigoristas del islam (como los círculos salafistas o wahabíes), la música se percibe como pecado cuando se juzga profana, vulgar o que distrae.

Otras corrientes son más flexibles y toleran escuchar y producir música siempre que los temas sean decentes y no distraigan a los creyentes de su fe. Una definición que no corresponde realmente a los códigos del rap.

El hecho es que la cuestión de la música es objeto de desacuerdo en la religión musulmana. Puede considerarse lícita o ilícita según la corriente, las intenciones y el contenido. La condena de la música no se menciona explícitamente en el Corán.

Sin embargo, a menudo se cita como referencia un hadiz -una recopilación de actos y palabras del profeta Mahoma-: "Habrá gente entre mi comunidad que hará lícitos la fornicación, la seda, el vino y los instrumentos musicales".

Aun así, este hadiz es objeto de vivos debates entre los teólogos, en particular sobre su cadena de transmisión y su interpretación.

Unas horas después del anuncio de la muerte del artista, el medio de música urbana Raplume publicó en X que "su equipo está retirando sus temas de YouTube", invitando a los oyentes a escuchar su música lo menos posible, "por respeto a su fe".

Este mensaje, que ya ha sido borrado, suscitó un gran debate y polémica.

Textos religiosos

La idea de que escuchar la música de un artista fallecido sigue "dándole pecados incluso después de su muerte", como algunos han afirmado en las redes sociales, no se basa en ningún texto religioso explícito.

Procede de una interpretación indirecta de ciertos creyentes. Para estas personas, si el Profeta se refiere en un hadiz a la "limosna continua" -buenas acciones que siguen dando frutos en la otra vida-, las malas acciones también pueden producir efectos después de la muerte.

Según esta lógica, dejar de emitir o escuchar la música de Werenoi sería una forma de "respetar su memoria" y no contribuir a su peaje espiritual póstumo.

Desde la muerte del artista, este debate ha seguido alimentando la red, sobre todo en X. Mientras algunos han ordenado a la gente que deje de escuchar sus canciones, otros han hecho un llamamiento a la moderación.

"No podemos imponer nuestras creencias a todo el mundo. No todo el mundo es musulmán, así que recemos por él y dejemos de escuchar su música, pero no vayamos culpando o, peor aún, insultando a la gente", dice otro usuario de X.

Interrogado por diario Le Parisien, una persona cercana a Werenoi aseguró que las canciones del rapero no serían retiradas de las plataformas, explicando que los clips en YouTube están temporalmente enmascarados por el tiempo de luto.

Sin embargo, el productor de Werenoi, Plr, desmintió los comentarios de este familiar: "¿Quién les ha dicho eso? Pandilla de mentirosos sin alma", escribió en su cuenta X.

Sin embargo, parece poco probable que se borren los temas del artista. Las plataformas de streaming evitan involucrarse en polémicas ideológicas, y las discográficas priorizan los intereses comerciales, incluso post mortem. De momento, las canciones de Werenoi siguen disponibles en todas las plataformas.

