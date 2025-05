Defensor del Pueblo: negar techo por cómo alguien se viste, canta o actúa viola la Constitución

La artista de música urbana Tokischa ha denunciado que no le permiten mudarse a algún edificio en la República Dominicana. Según ella, esta situación la ha llevado a buscar opciones de apartamentos en Nueva York, a pesar de su deseo de vivir en Santo Domingo.

La cantante explicó que, en un incidente reciente, intentó, junto a su pareja, comprar un penthouse en una torre ubicada en el sector Bella Vista, en el Distrito Nacional.

Sin embargo, según Tokischa, la junta de vecinos les negó la entrada. Esta situación, afirmó, le ha ocurrido en tres o cuatro ocasiones, con la justificación de que esos son "edificios familiares".

Ante esta situación, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, se pronunció este miércoles y dijo que negar alojamiento a alguien por su forma de vestir, cantar o actuar es una violación constitucional.

"´Evitamos personas como usted´. No fue una opinión, fue una sentencia. A Tokischa no le negaron una vivienda por incumplir, sino por actuar libremente. Eso no es criterio, es clasismo. Y también es una forma de violencia estructural", expresó Ulloa en un hilo publicado en su cuenta de X.

El defensor citó el artículo 59 de la Constitución, que establece el derecho a la vivienda, el cual señala que:

"Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda".

Asimismo, mencionó el artículo 39, que prohíbe toda discriminación. "Negar techo por cómo alguien se viste, canta o actúa es una violación constitucional. Y revela una herida más profunda: el prejuicio normalizado", sostuvo Ulloa.

El defensor del pueblo aseguró que este problema no afecta solo a Tokischa, sino a todas las personas que han sido rechazadas por no encajar en un molde.

"El país que soñamos no se construye con puertas cerradas, sino garantizando derechos", agregó.

Derecho de propiedad

El abogado Alberto Emilio Fiallo-Billini explicó que todo propietario tiene derecho a vender su propiedad a quien considere adecuado.

"Es la esencia del derecho de propiedad. No puede el condominio, sea en los estatutos o en decisión de la asamblea, limitar el derecho de vender a cualquier persona", manifestó a Diario Libre.

Sin embargo, destacó que los propietarios de residenciales y torres tienen el derecho de expresar su incomodidad por compartir espacio con personas que no compartan sus valores.