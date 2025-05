Llegan a RD los restos del merenguero Franklin The Boss para recibir sepultura en su natal Guayabal

Los restos del merenguero Franklin The Boss, fallecido en un accidente de tránsito en Carolina del Norte, Estados Unidos, llegarán este viernes 23 de mayo a República Dominicana, donde serán trasladados a su pueblo natal Guayabal, en la provincia de Azua, para recibir cristiana sepultura.

Según informaron sus familiares, tras la llegada del cuerpo, se realizará una primera parada en el municipio Padre Las Casas, donde el artista vivió durante varios años. Allí se le rendirá un tributo público en el parque central a partir de las 5:00 de la tarde del mismo viernes.

El sábado 24 de mayo, a las 10:00 de la mañana, Franklin The Boss será homenajeado en Guayabal, su pueblo de origen, como parte de los actos de despedida organizados por su familia y allegados. Su sepultura está programada para las 3:00 de la tarde en el cementerio municipal de esa localidad.

Franklin The Boss fue un artista destacado dentro del merengue típico, conocido por su estilo particular y por canciones que lograron popularidad tanto en República Dominicana como entre la diáspora. Entre sus temas más recordados están: "La mantequilla", "No me vuelvo a enamorar" y "Me quisieron cortar las alas".

Fallecimiento

El artista falleció la madrugada del domingo 11 de mayo tras un accidente de tránsito en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Su muerte ha causado gran pesar entre sus seguidores y colegas del ámbito musical, quienes han expresado sus condolencias a través de redes sociales y medios de comunicación.