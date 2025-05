Miley Cyrus celebra cinco años de sobriedad y anuncia nuevo álbum "Something Beautiful"

A sus 32 años, la cantante y compositora Miley Cyrus ha revelado uno de los logros más importantes de su vida personal: ha alcanzado cinco años de sobriedad. En una sincera entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la intérprete de Flowers compartió cómo esta decisión ha transformado radicalmente su vida y su arte.

"La sobriedad es como mi dios. La necesito, vivo para ella. Ha cambiado mi vida por completo", afirmó la artista, quien reconoció que necesitó caer una vez más durante la pandemia para tomar control definitivo sobre su salud mental y emocional.

Cyrus ya había hablado en 2020 sobre sus dificultades con el consumo de alcohol, admitiendo que no era "una persona moderada". Sin embargo, esta es la primera vez que se abre sobre la recaída que vivió durante el confinamiento y cómo ese episodio fue crucial para el nacimiento de su exitosa canción Flowers.

"Todo eso me llevó a escribir Flowers, que fue como la llave que abrió la cerradura de toda sanación. Me sanó muchísimo", expresó.

A pesar de este cambio de vida, la cantante dejó claro que su elección no debe ser vista como un modelo a seguir para todos: "No creo que todos tengan que estar sobrios, cada uno debe hacer lo que le convenga", recalcó.

Su decisión, explicó, se basa en querer "despertar al cien por ciento" y evitar las consecuencias de decisiones tomadas bajo los efectos del alcohol.

Problemas de salud que marcaron su camino

Durante la entrevista, Miley también reveló un delicado episodio médico que vivió durante su especial de Año Nuevo en 2023: un quiste ovárico se rompió en pleno evento en vivo. "Fue bastante traumático porque fue extremadamente doloroso y aun así hice el concierto. Pero fue muy, muy duro para mí", recordó.

La artista también padece edema de Reinke, una condición que afecta las cuerdas vocales, y un pólipo vocal que, aunque le ha dado su distintiva textura vocal, también complica su capacidad para cantar en vivo. Estas razones médicas fueron clave en su decisión de no volver a salir de gira.

"Actuar en vivo es extremadamente agotador física y emocionalmente. Parte de mantenerme sobria es también cuidarme física, espiritual y mentalmente", explicó Cyrus.

Un nuevo capítulo: "Something Beautiful"

estrenará su titulado . Este proyecto representa un y una nueva forma de conectar con su público. "Quiero que el público se una a mí, que no sean meros espectadores, sino que sean una estrella de la película junto a mí", expresó la cantante .

. Con este lanzamiento, Miley continúa consolidando su evolución como artista, dejando atrás viejas etapas marcadas por excesos y dificultades, y apostando por una versión más consciente, madura y profundamente humana de sí misma.