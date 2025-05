Una fusión de emociones: Mireya Ramos debuta en su tierra con su nuevo álbum

La ganadora del Latin Grammy, Mireya Ramos, impresionó al público que la acompañó la noche de este jueves en el bar Mesita de Noche de Casa de Teatro, lugar donde estrenó "Guerrera", su nueva producción discográfica disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

Con una propuesta artística que evidenció su sólida formación musical y como vocalista, Mireya realizó un recorrido rítmico que la llevó desde el mariachi, la balada pop, la bachata y otros géneros. Además, la también violinista mostró su destreza en el instrumento, lo que le valió una ovación por parte del público.

Agradecida por tener la oportunidad de debutar en su país, expresó su gratitud a Casa de Teatro y celebró que su familia estuviera presente, entre ellos su madre. "Gracias por estar aquí esta noche. Hoy es una fecha importante para mí porque es la primera vez que actúo en mi país", afirmó la artista.

La norteamericana de ascendencia dominicana acaparó los aplausos con temas como "Nunca te voy a olvidar", "Este vacío", "La llama" a dúo con el artista Velcro, y continuó con "Ni un segundo más", "Más daño me hizo tu amor", "La responsabilidad" y "Un invierno" junto al cantautor Cristian Allexis.

Destacada actuación

Durante la interpretación de "Tus tormentas" ofreció una vibrante actuación acompañada por el también violinista Snilo. Entre sus fusiones destacó la versión de la emblemática composición de Juan Luis Guerra, "Bachata Rosa", que mezcló con la ranchera mexicana e instrumentos como el ukelele. La noche continuó con "Quiero volver", "Morivivi", "Let go and love (fluir)" y una salsa titulada "Dicen".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/23/mireya-1a446708.jpg

"Es una producción independiente que celebra a la mujer en todas sus dimensiones: la fuerza, la sensualidad, la vulnerabilidad... Todo eso es parte de ser una guerrera" Mireya Ramos Cantautora/violinista “

También contó con la participación especial de la cantante Nell Pión. La velada finalizó con Mireya despidiéndose del escenario con "Cucurrucucú" a capella y "Besos de mezcal".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/23/whatsapp-image-2025-05-23-at-23757-pm-6-17e7f34e.jpeg La interpretación de Mireya Ramos logró captar por completo la atención y admiración del público. (SEVERO RIVERA)

Trevor Turla abre la noche con energía y ritmo diverso

Previo a la presentación de Mireya Ramos, subió al escenario el cantante e instrumentista Trevor Turla acompañado de su banda. Su actuación estuvo basada en composiciones como "Busted", "Walk with love", "Three fine nights" y "St. James", esta última con un toque de cumbia. Trevor Turla dejó una grata impresión en el público con su energía y originalidad.

Fundadora de Flor de Toloache, el primer mariachi solo de mujeres de Nueva York, Mireya Ramos expresó su emoción por presentarse por primera vez en su tierra con su propuesta como solista.