Christian Nodal regresa a la República Dominicana con su "Nodal Tour 2025"

Christian Nodal regresará a la República Dominicana para presentarse el próximo 2 de agosto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de su gira "Nodal Tour 2025".

El concierto será producido por Pablo Pou, de PAV Events, y forma parte de un recorrido internacional que incluye múltiples ciudades. En esta presentación, Nodal interpretará canciones como "Dime cómo quieres", "No te contaron mal", "Si te falta alguien", "Botella tras botella", entre otras.

Antes de esta presentación, el artista ha realizado conciertos en ciudades de México como Guadalajara, Texcoco, Irapuato y Ciudad de México, incluyendo uno en la Plaza de Toros "La México", donde asistieron 42 mil personas el pasado 14 de marzo. También ha llevado su música a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

La gira coincide con el lanzamiento de temas como "No me importa", "Sé feliz x mí", "El amigo" y "No van", con los que continúa su trayectoria dentro del regional mexicano.

Christian Nodal ha registrado cifras relevantes en plataformas digitales:

Superó los 20 millones de oyentes globales en Spotify .

. Su video "Adiós amor" ingresó al Billion Views Club de YouTube .

. Tiene 13 canciones que han alcanzado el primer lugar en el listado Regional Mexican Airplay de Billboard.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/26/whatsapp-image-2025-05-26-at-103630-am-1-e7212fc8.jpeg Christian Nodal regresará a la República Dominicana para presentarse el próximo 2 de agosto. (FUENTE EXTERNA)

Fue nombrado artista número 1 de regional mexicano en Apple Music, donde "Adiós amor" es la canción más reproducida del género.

Después del concierto en Santo Domingo, Nodal continuará su gira en Estados Unidos.