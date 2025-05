Jennifer López besa a tres bailarines en su performance en los AMAs 2025

La cantante y actriz Jennifer López regresó a los escenarios en grande luego de una pausa y lo hizo en la gala inaugural de los American Music Awards (AMAs 2025) de la que fungió como host principal.

La artista hizo un popurrí de ¡23 canciones en seis minutos! y lo más comentado es que besó a tres bailarines.

La rutina incluyó "Not Like Us" de Kendrick Lamar, "Espresso" de Sabrina Carpenter, "NUEVAYoL" de Bad Bunny y más.

J.Lo subió al escenario en Las Vegas con un brillante atuendo que dejó ver su sensualidad emulando su vestuario de la gira It’s My Party de 2019 y un traje espacial de alta costura.

Enérgica y con sobrada actitud, López realizó coreografías junto a sus bailarines con los hits mundiales que dominaron los streaming y las estaciones de radio durante el último año.

Los temas

Bajo una lluvia de luces láser y efectos pirotécnicos, la estrella de 55 años se lució en el escenario del Fontainebleau Las Vegas interpretando su éxito “Dance Again”, "Denial Is a River” de Doechii, “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey, “I Had Some Help” de Post Malone, “Pink Pony Club” de Chappell Roan.

Además de “Birds of a Feather” de Billie Eilish, “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, “Nasty Girl” de Tinashe, “Guess” de Charli xcx, “Sticky” de Tyler, the Creator, “APT.” de Bruno Mars y ROSÉ, “Texas Hold ‘Em” de Beyoncé, “NUEVAYoL” de Bad Bunny, “Lose Control” de Teddy Swims, y más.

En medio de su interpretación de “Lose Control”, Jenny From the Block, como también se le conoce a López, se besó brevemente con tres de sus bailarines. Dos hombres y una mujer.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/27/a535e13b-d8ff-494c-bce5-fc2c46f3a962-e1348834.jpg

J.Lo demostró su resistencia al pasar directamente de su presentación a desempeñar el papel de maestra de ceremonias de la noche. La cantante y actriz no es ajena al escenario de los AMAs, pues anteriormente condujo la gala en 2015, indica la revista Billboard.

“Tenía que empezar la noche con los mayores éxitos del año y bailar con todo mi corazón para todos ustedes, pero esta noche, el foco de atención les pertenece, porque este es el premio más grande votado por los fans, donde ustedes deciden los ganadores”, dijo después de su medley.

Luego de este show, J.Lo anunció que vuelve con su residencia de La Vegas desde diciembre hasta marzo del 2028.

Kendrick Lamar fue el artista más nominado, con 10 nominaciones. Otros músicos como Billie Eilish, SZA y Sabrina Carpenter también tendrán giras y eventos importantes en 2025.