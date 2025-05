Con la voz entrecortada, pero el corazón firme, Zulinka Pérez volvió al escenario por primera vez desde la trágica muerte de su padre, el reconocido merenguero Rubby Pérez.

La noche del sábado 24 de mayo, el Maunaloa fue testigo de un concierto que no solo marcó un nuevo capítulo en su carrera, sino también un acto de amor, memoria y resiliencia.

Acompañada por su esposo Miguel Báez y los músicos que durante años acompañaron a Rubby, Zulinka ofreció un concierto cargado de emoción. Bajo el nombre "Zulinka y Miguel", el evento fue más que una presentación: fue un tributo vivo a quien en vida fue llamado "La voz más alta del merengue".

Emotivo momento

"Rubby Pérez, aquí está tu hija, te amo viejo", fueron las primeras palabras de Zulinka antes de interpretar "De color de rosa", la misma canción que su padre cantaba el pasado 8 de abril cuando ocurrió el colapso del techo en la discoteca Jet Set, suceso que cobró la vida de más de 230 personas, incluyendo la del artista.

El dolor era visible, pero también la fuerza. Zulinka asumió el legado de su padre interpretando temas emblemáticos como "Volveré" y "Sobreviviré", mientras Miguel entonó canciones como "Tú vas a volar" y "Perro ajeno".

Juntos, también dedicaron un momento especial para cantar una canción cristiana, recordando la importancia de la fe. "Hay que darle gracias al Señor siempre por todo", dijo Miguel, conmovido.

Durante los ensayos previos al concierto, el peso de la ausencia fue evidente. La artista, su esposo y los músicos no pudieron contener las lágrimas al reencontrarse con las canciones que tantos momentos compartidos traen consigo.

"Ya uno lo asocia a ese día, pero yo trato de desconectarme", confesó Zulinka en una entrevista con Tony Dandrades para Primer Impacto.

Aunque el dolor sigue presente, Zulinka ha encontrado en la música una vía para sanar y seguir adelante. "No es que no estoy mal, lo estoy, y muy profundo. Pero ese mismo dolor me ayuda a seguir, me da fuerzas para mostrarle al mundo quién era mi papá", expresó horas antes del espectáculo.

Más

Ante un público que la recibió con cariño y respeto, Zulinka agradeció profundamente: "Gracias por estar aquí, por apoyarme como apoyaban a papi".

que la recibió con cariño y respeto, Zulinka agradeció profundamente: "Gracias por estar aquí, por como apoyaban a papi". La noche del sábado no solo fue una presentación musical. Fue un acto de valentía, una conversación entre una hija y su padre a través de las canciones que los unieron, y una promesa silenciosa de mantener viva la voz y el legado de Rubby Pérez.