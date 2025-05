"Así Bonito", autores Frank Ceara y Juan Luis Guerra



Con los arreglos musicales de Juan Luis Guerra y la producción de Juan Luis Guerra y Janina Rosado, es una canción inspirada en la belleza y la alegría que mueve a los seres humanos. "Juan Luis es una de mis mayores bendiciones. Desde hace 30 años tenemos una bellísima amistad y ha sido un regalo como amigo, hermano de la iglesia, guía en la Palabra y la profesion", refiere Ceara.



"El Saborcito de tu Amor", autor Frank Ceara



Es una canción a ritmo de merengue escrita durante la pandemia y nace conjuntamente con la idea en el momento que Ceara buscaba agradar a la gente que ama cocinando exquisitos platos. "Qué bonito que nosotros que somos una reservas de sabores y ritmos tropicales podamos agradar a nuestra gente con una buena comida. La canción está comparando los sabores con el cariño y las letras derivada hacia el romanticismo".



"La Receta Perfecta", autor Frank Ceara



Una bachata que interpreta junto a Adalgisa Pantaleón y es inspirada en la amistad, en cómo los amigos vienen a llenar el vacío en esos momentos especiales. "Los amigos se convierten en ese sabor y esa receta que necesitas para continuar. Son esas luces, en esos momentos de oscuridad y esas caricias que necesitas. Adalgisa para mí es una persona muy especial y es un gran honor poder cantar este tema junto a ella".



"Te soñé de blanco", autor Frank Ceara



Es un hermoso merengue grabado en 2023, que nace de las tantas experiencias vividas durante su larga carrera, cantando a los recién casados en sus fiestas de bodas, siendo testigo de uno de los momentos más importantes de las parejas cuando deciden unir sus vidas en matrimonio.



"Tú me pones Loco", autor Frank Ceara



"Es el primer sencillo lanzado de esta nueva producción. Es un merengue romántico que se suma al estilo al cual he apostado en mis últimas producciones"



"Tierra Prometida", autor Frank Ceara



"Tierra prometida" es un homenaje a este país, donde agradezco haber nacido. Es una bendición ser parte de esta hermosa tierra la que promuevo con orgullo en todas partes del mundo, es un merengue con un sabor muy especial a lo nuestro".



"Tan cerca de mi Corazón", autor Frank Ceara



"Esta es la balada con la que cierra la película "Lo que siento por ti", de Raúl Camilo. Quise cerrar con este tema este álbum porque es una canción de agradecimiento, los créditos de mi vida completa, están incluídos en estas letras".



"Si algún día la ves", autor Francis Cabrel



"Una bachata que hicimos Daniel y yo en Navidad entre Amigos y gustó tanto que decidimos incluirla en este álbum"



"No hay distancia", Leonor Porcella de Brea



Danny Rivera es uno de mis grandes artistas, y he tenido el honor de cantar dos veces en los shows de Navidad entre Amigos. Hicimos uno de sus grandes éxitos a ritmo de bachata



"¿Qué pasará?", autor Mario Ceara



Mi sobrino Mario, ex del grupo de rock Futuros Divorciados, escribió esa canción para mí. Llega también a ritmo de bachata y la cantamos juntos.



"Tú no sabes", autores Carlos Luis y Elena Ramírez



"Un tema de corte romántico, autoría de Elena Ramírez. La canción cuenta con la música de Carlos Luis y arreglos de Su-Chan Sang, quien se valió de tres instrumentos de cuerda para expresar el más profundo sentimiento humano"