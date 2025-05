"Mataron al Chivo en la carretera, dejénmelo ver", el merengue de libertad post Trujillo

Mataron al chivo



en la carretera



Dejénmelo ver, dejénmelo ver



Dejénmelo ver



mataron al chivo



y no me lo dejaron ver.



El pueblo celebra



con mucho entusiasmo



la fiesta del chivo



el 30 de mayo



Vamos a reír, vamos a bailar



vamos a gozar...



el 30 de mayo



día de la libertad.



(¡Ay, María! ¡Ay María! Ay María!



Canta y no llores



porque cantando se alegran



cielito lindo, los corazones)



Matán a chapita



en la carretera



La mamá gritaba, la mamá gritaba



de esta manera



Matán a chapita y no me lo dejaron ver.