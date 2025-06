Fallece Devin Harjes, actor de "Boardwalk Empire" y "Daredevil", a los 41 años

Devin Harjes, actor estadounidense conocido por sus papeles en series como Boardwalk Empire, Daredevil y Manifest, falleció el 27 de mayo de 2025 en Nueva York a los 41 años. Su deceso fue consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer diagnosticado en febrero de ese mismo año.

Nacido en Lubbock, Texas, Harjes inició su carrera actoral en la comunidad teatral de Dallas-Fort Worth antes de mudarse a Nueva York, donde participó en producciones independientes y montajes off-Broadway.

Su primer papel destacado en televisión fue como el boxeador Jack Dempsey en Boardwalk Empire (2011), y más tarde interpretó al enfermero Oscar en Daredevil (2015). También tuvo apariciones en Gotham, Orange Is the New Black, Blue Bloods, Elementary, FBI y Manifest.

Además de su carrera artística, Harjes era aficionado a las artes marciales y al ejercicio físico.

Más

En su obituario, publicado en su sitio web oficial, se invitó a realizar donaciones a TKC Blessings en lugar de enviar flores, destinándose los fondos a becas de arte para niños, una causa que fue la verdadera pasión de Harjes .