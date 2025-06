Eminem demanda a Meta por 109 millones de dólares por el uso no autorizado de su música

Eight Mile Style, la casa editorial del icónico rapero Eminem, ha presentado una demanda millonaria contra Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por el presunto uso no autorizado de más de 240 canciones del catálogo del artista.

De acuerdo con documentos presentados el 30 de mayo y citados por el medio The Wrap, la editorial exige una compensación que supera los 109 millones de dólares.

Entre los temas involucrados se encuentran éxitos reconocidos como "Lose Yourself" y "Without Me", cuyos derechos de reproducción, distribución y monetización habrían sido vulnerados en las plataformas de Meta.

La demanda destaca que herramientas como "Original Audio" y "Reels" permiten que los usuarios compartan y reutilicen música sin contar con licencias oficiales ni atribución adecuada, lo cual —según Eight Mile Style— fomenta un ecosistema de infracción sistemática.

Eminem, nombre artístico de Marshall Mathers, solicita una indemnización de hasta 150 mil dólares por cada una de las 243 obras presuntamente explotadas sin autorización, lo que equivale a un total de 109 millones 350 mil dólares.

La parte demandante asegura que la falta de acuerdos adecuados con los titulares de derechos ha generado pérdidas económicas y una devaluación del catálogo musical del artista.

Hasta el momento, Meta no ha emitido una respuesta oficial respecto a esta demanda.

El caso podría marcar un precedente relevante en el ámbito de los derechos de autor en plataformas digitales y el uso de contenido musical por parte de los usuarios.