Cheo Zorilla y Danny Rivera: una amistad que dejó canciones para toda la vida

El compositor dominicano Cheo Zorrilla falleció este domingo a los 75 años de edad dejando un legado en la música romántica.

Reconocido por su talento y sus románticas composiciones en grandes voces latinoamericanas, el músico sufrió un accidente cerebrovascular.

Uno de los mayores logros de su carrera como compositor han sido las canciones interpretadas por el destacado artista Danny Rivera.

"Con las alas rotas" y "Los hombres de rabia lloran" impregnan de sentimiento y emoción a todo el que las escucha y son una muestra de la estrecha relación de amistad y laboral de ellos por décadas.

Influencia de Danny Rivera

Aunque desde niño se inclinó por su pasión, la música, y tocaba la guitarra viviendo en Santo Domingo, Cheo Zorrilla comenzó a hacer baladas por la amistad con Danny Rivera que inició en 1974.

Así lo confesó el artista en una entrevista en el matutino El Día realizada en septiembre de 2024 por la periodista Marivell Contreras.

"Su música me gustaba mucho y eso hizo que yo siguiera una línea muy para lo que él hacía", contó Zorrilla.

Al hablar de la cantidad de temas que le grabó el puertorriqueño nacionalizado dominicano tuvo que pensar un poco por el gran número y concluyó en que fueron "unas 30 y tantas canciones".

En esa entrevista de archivo, el artista contó que grabó dos producciones cristianas junto a Rivera, todas las canciones escritas por Zorrilla. No se ha comunicado el lanzamiento de este trabajo.

Una de las últimas veces que se les vio juntos en un escenario a Danny y Cheo fue en el 2023 con el espectáculo "Bohemia entre amigos" en Escenario 360, producido por Joaquín Geara, CEO de Escenario 360.

Danny Rivera destacó allí que Zorrilla era un gran ser humano, cuya aura le atrajo de manera inmediata tocando en el corazón, como si le conociera de toda la vida.

Zorrilla valoró que "Rivera era capaz de hacer de cualquier tema insulso una obra maestra que les llega al alma a los amantes de la música, hecha con amor y para el amor. Sentir el sentido de la amistad y esa sonoridad que nos da la música interpretada por Danny Rivera nos hace valorar cada canción".

Además de "Con las alas rotas" y "Los hombres de rabia lloran", en voz de Rivera, a Cheo Zorrilla le grabaron "Se me secó la piel", de Chuco Avellanet y Basilio, y "Pero llegaste tú", de Lalo Rodríguez, entre otras.

Un emotivo logro

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/d297bcbd-fd6c-481f-baa1-f1da47e319e7-429135bd.jpg

En la entrevista con el matutino televisivo El Día, Cheo recordó cuando se enteró de su reconocimiento en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF), el cual tiene como misión reconocer la labor y carrera musical de los compositores de la industria de la música latina, premiando así su esfuerzo tras cada canción.

Zorrilla se enteró por un artículo en un periódico de circulación nacional. Estaba nominado en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos junto a Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Alberto Cortez, Manuel Alejandro y José Feliciano.

"Cuando yo vi mi nombre ahí me sorprendí tanto porque yo no tenía ningún contacto con los organizadores de la distinción. Luego de eso, pensé -quién sabe cuántos años pasarán para que me vuelvan a nominar", contó en conversación con Marivell Contreras.

"Resulta que cuatro años después, (2016), me enteré nuevamente en el periódico que estaba nominado y esa vez me elevaron al Salón de la Fama de los Compositores Latinos", dijo.

Ese año se sumó a la lista de selectos artistas con este logro, incluido el puertorriqueño Draco Rosa, el grupo mexicano Los Temerarios, el músico español Alejandro Jaén, la argentina Claudia Brant y el compositor mexicano Miguel Luna.

En este Salón de la Fama están los nombres de los cubanos Emilio y Gloria Estefan, el argentino Diego Torres, el panameño Omar Alfanno, el puertorriqueño José Feliciano y el español Julio Iglesias, entre otros.

Velatorio

La noticia de la partida de Cheo Zorrilla ha causado pesar en la clase artística, como Valerio de León, presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música (SGACEDOM), quien confirmó la noticia este domingo.

Los restos del reconocido cantautor dominicano serán velados en la capilla La Paz de la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, este lunes 9 de junio a partir de las 2:00 de la tarde.

Zorrilla será trasladado el martes 10 de junio a las 10:00 de la mañana al cementerio Puerta del Cielo, donde recibirá cristiana sepultura.

La información fue ofrecida por su familia a nombre de su esposa, Maura Soto de Zorrilla, sus hijos Pamela Zorrilla y Álvaro Sánchez; sus nietos Frank Omar y Elena, hermanos y sobrinos.

El compositor de nombre Eliseo Zorrilla Gómez fue miembro activo del Coro Voces de Alegría de la Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, donde se congregaba, la cual expresó sus condolencias.